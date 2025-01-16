Угода про сторічну співпрацю України та Британії: що передбачає

Підписана угода про сторічну співпрацю України та Великої Британії, зокрема, передбачає, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства в НАТО та побудові партнерства у сфері морської безпеки, передає УНН з посиланням на ОП.

Так, сторічна угода передбачає, зокрема:

⦁ Зміцнення обороноздатності

⦁ Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО

⦁ Побудова партнерства у сфері морської безпеки

⦁ Посилення економічного та торговельного співробітництва

⦁ Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії

⦁ Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності

⦁ Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням

У декларації про стрічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Британії і Північної Ірландії зазначається, що:

⦁ Сполучене Королівство розширить свій внесок у сучасну коаліцію винищувачів, включаючи інтенсифікацію мовної підготовки, допомогу партнерам по коаліції у збільшенні кількості F-16 для України, а також вивчення можливості постачання Україні інших винищувачів, що використовуються в НАТО.

⦁ Сполучене Королівство щорік надаватиме Україні військову допомогу у розмірі не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік до 2030/31 року і до тих пір, поки буде потрібно для підтримки України.

⦁ Сполучене Королівство працюватиме з Україною над визначенням спільних військових потреб, співпрацюватиме над розширенням спектру можливостей і технологій, які ми можемо виробляти разом. Учасники розглянуть варіанти розгортання та утримання оборонної інфраструктури в Україні, включаючи військові бази, склади матеріально-технічного забезпечення, сховища резервної військової техніки та запаси військового резерву. Ці об'єкти можуть бути використані для посилення обороноздатності обох країн у випадку значної військової загрози.

⦁ Протягом усього терміну дії Декларації жоден Учасник не залишиться наодинці перед загрозою нападу або агресії. Якщо один з Учасників зазнає нападу з порушенням Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, то обидва учасники протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії. Кожен Учасник, діючи відповідно до своїх правових вимог, надаватиме один одному швидку та сталу безпекову допомогу, сучасну військову техніку в разі необхідності, а також економічну допомогу.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 16 січня, у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Британський уряд заявляв, що Стармер та Зеленський підпишуть у Києві договір про "100-річне партнерство", що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля. І що угода є частиною гарантій і допоможе гарантувати, що Україна "ніколи більше не буде вразлива для тієї жорстокості, яку застосувала до неї росія".