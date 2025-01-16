Зеленский раскрыл "стоимость" войны в 2024: какие страны и сколько вложили в оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в 2024 году стоила Украине около 100 млрд долларов, из которых почти 50% - украинский вклад, передает УНН.

"Война 2024 года где-то стоила Украине по обеспечению Сил обороны около 100 млрд долларов, из которых 40 млрд - это вклад Украины, 35 млрд - США, Европа - 25 млрд долларов. Вот примерно вклад каждого из нас. Поэтому мы видим прочность в этом союзе и показываем, какой вклад делает Украина. Безусловно это люди, но вы видите и процент по деньгам", - сказал Зеленский.

Напомним

В этом году Великобритания должна предоставить Украине в целом 6,6 млрд долларов помощи. В том числе 3 млрд долл. от российских активов.