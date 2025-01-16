Зеленський розкрив умови для сильної позиції України в переговорах з рф

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Президент України окреслив ключові фактори для посилення переговорної позиції з рф: озброєння та гарантії безпеки. Зеленський наголосив на важливості збереження кількісної армії та отримання чітких перспектив щодо членства в ЄС і НАТО.

Для того, щоб Україна мала сильну позицію у переговорах з рф, необхідно надати посилення на полі бою озброєнням та гарантії безпеки, включаючи запрошення до ЄС та НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає УНН.

Мир через силу… все в деталях було описано в нашому Плані перемоги. Це не просто гучні слова, там сильна Україна. Саме така Україна може відбити свою незалежність, захистити своїх людей. Якщо більш хочете деталей, то там був пакет зброї, посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, не зменшення її в рази, як цього хоче ворог. Для нас це сьогодні захист №1 - збереження кількісної армії, яка в нас сьогодні є 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що не віддавати ініціативу росіянам на полі бою, у яких сьогодні на сході вона, на жаль, є через повільне постачання та комплектування українських бригад.

"Але безумовно ініціативу на півночі, де Суми, Курщина та ініціативу на Харківщині вони втратили. Стабілізація в цілому дуже важливий фактор. Треба зробити те саме на Донецькому напрямку, те що було зроблено на інших напрямках. Тут про кількість і про час. Це буде зроблено. Це залежить також від вітчизняного виробництва. Ми дуже багато про це говорили конкретики", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що гарантіями безпеки для України є НАТО та ЄС.

"Якщо це не сьогодні, то хотілося б знати коли. І чи це буде. Це дуже конкретні речі. Навіть, коли ти знаєш, коли у тебе є запрошення, або ти знаєш конкретні дати - це сильна позиція для України у будь-яких перемовинах проти росії", - наголосив глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна у 2024 році коштувала Україні близько 100 млрд доларів, з яких майже 50% - україський вклад.

Павло Башинський

Павло Башинський

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