Зеленський: США повинні бути частиною українських миротворчих сил

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати війська США. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

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Зеленський сказав, що його європейські союзники не мають достатньо солдатів, щоб стати реалістичним стримуючим фактором для російського диктатора володимира путіна, і будь-яке інше рішення ризикує викликати розбіжності в альянсі НАТО.

Президент України, як вказано, намагається заручитися підтримкою свого найважливішого союзника, на тлі того, як дипломатичні зусилля щодо припинення бойових дій у його країні набирають обертів. Він відреагував на ідею, висловлену у вівторок, що військової підтримки його європейських союзників буде достатньо.

Це неможливо без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі гадають, що це можливо, ні, це неможливо. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів - сказав Зеленський у середу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Також Зеленський, як вказано, намагається переконати Китай використати свій вплив на росію, щоб допомогти покласти край бойовим діям, хоча він висловив розчарування тим, що йому не вдалося частіше спілкуватися із главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Він може підштовхнути путіна до миру, я впевнений, - сказав він. - Президент Трамп є найсильнішим - і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який справді міг би це зробити. Його економіка, путін, дуже залежить від Китаю".

Зеленський зазначив, що, на його думку, угода була укладена за головами українців під час мінських переговорів у 2015 році.

"Ми не хочемо, щоб це сталося за спиною України, - сказав він. - Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоч не впевнений, що раніше цього не відбувалося. Тут я говорю не лише про Америку, а й про деяких європейських партнерів".

Трамп повернувся до Білого дому цього тижня, пообіцявши швидке припинення війни в Україні, і планує поговорити з путіним найближчими днями.

Зеленський попереджає, що без довгострокових зобов'язань із боку західних союзників путін скористається припиненням вогню як можливістю переозброїтися перед початком наступу в майбутньому.

При цьому початкові розмови з радниками Трампа викликали обережний оптимізм у європейських союзників України щодо нової адміністрації, а Зеленський високо оцінив обіцянку Трампа розширити експорт енергоносіїв США як спосіб притиснути москву. Він прагне представити майбутні переговори як можливість для Трампа продемонструвати силу США.

"Закінчення війни має стати перемогою Трампа, а не путіна, - сказав Зеленський. - путін для нього ніхто".

У своєму посту на Truth Social у середу Трамп закликав президента росії припинити війну в Україні або зіткнутися з новою хвилею каральних заходів, включаючи мита, податки та санкції. "Ми можемо зробити це легким шляхом або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий", - написав він.

Для України, як зазначається, ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, яких має бути достатньо, щоб утримати кремль від повторного вторгнення. Зеленський зазначив, що він хоче отримати ці зобов'язання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з путіним.

"Питання лише в тому, які гарантії безпеки, і, чесно кажучи, я хочу мати розуміння перед переговорами, - сказав він. - Якщо він зможе гарантувати цю міцну і незворотну безпеку для України, ми будемо рухатися цим дипломатичним шляхом".

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