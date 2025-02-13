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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о размещении миротворцев в Украине: надо 100 тыс. человек

Зеленский о размещении миротворцев в Украине: надо 100 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 9603 просмотра

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Президент Украины заявил, что для поддержания мира между Украиной и россией нужно 100 тысяч миротворцев. По его словам, это должно быть частью гарантий безопасности вместе с НАТО и мощным вооружением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для поддержания мира между Украиной и россией понадобится 100 тыс. миротворцев, а не 5-7 тыс., передает УНН.

Без гарантий безопасности нельзя. А что это гарантии безопасности? НАТО, сильное оружие, ракеты, ядерное оружие, какой-то сдерживающий пакет. Или будем строить, как я говорил, будем строить НАТО в Украине. Тогда контингент от европейцев и американцев. Контингент не 5-7 тыс... я дал нашим военным задание: пожалуйста, посчитайте и покажите мне точки. Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень но там нужно 100 тысяч человек, ну, это не про 5 тысяч 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, если это будет частью гарантий безопасности, без США это невозможно.

Ранее Зеленский обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность размещения иностранного военного контингента. Зеленский отмечает важность четкого понимания мандата, количества и руководства такого контингента.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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