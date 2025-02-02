Зеленський про ідею з іноземним контингентом: обговорення з Макроном триває, але запитань багато

До ідеї розгортання іноземного контингенту ще багато запитань, проте, зокрема триває діалог з президентом Франції Еммануелем Макрон.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Ідея іноземного військового контингенту є частиною дискусії про гарантії безпеки, але цього самого по собі недостатньо. Це не може бути лише символічною присутністю на папері. Якщо вони тут для захисту, ми повинні точно знати, хто ними керує і який у них мандат на випадок нападу - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що для України потрібне розуміння кількості та якості цього контингенту.

Яка кількість цих кадрових військових. Для нас це дуже важливо. Реальна присутність, а не на папері. Якщо ми говоримо про контингент і, що це частина захисту, то ми повинні знати скільки їх, де знаходяться, хто головний й, що вони будуть робити у разі небезпеки - зазначив Зеленський.

Зеленський, як приклад навів ситуацію з посольствами, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Наведу приклад. У нас є різні інституції:посольства тощо. Є ще якісь інституції, які підтримувалися США і коли почалося повномасштабне вторгнення всі посольства поїхали. Чому я наводжу цей приклад. Уявіть собі стоїть цей контингент. Питання хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари, ракети, висадка, захід з моря, перетин сухопутної лінії кордону, наступ? Який у них мандат? Це дуже важливо - наголосив Зеленський.

На запитання, чи ставив він ці запитання Макрону, Зеленський відповів: "Ми поки що в процесі цього діалогу".

Доповнення

Зеленський раніше заявляв, що Україна обговорює з деякими партнерами ініціативу щодо розміщення іноземного контингенту. Проте про чисельність та деталі зарано говорити, адже це залежатиме від того, яким буде формат гарантій безпеки для України. Київ не розглядає гарантії безпеки без участі США.