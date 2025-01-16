Україна веде переговори про розміщення іноземного контингенту: з якими країнами

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Зеленський повідомив про обговорення з партнерами розміщення іноземного контингенту в Україні. Президент наголосив, що гарантії безпеки неможливі без участі США.

Україна обговорює з деякими партнерами ініціативу щодо розміщення іноземного контингенту. Проте про чисельність та деталі зарано говорити, адже це залежатиме від того, яким буде формат гарантій безпеки для України. Київ не розглядає гарантії безпеки без участі США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

"Україні потрібні серйозні, дієві гарантії безпеки сьогодні. Ми проговорюємо цю французьку ініціативу щодо розміщення контингенту. Ми говорили про це достатньо детально з президентом Франції Макроном, проговорюємо з Польщею, говорили з нашими Балтійськими партнерами, обговорюємо із Британією. Сьогодні говорити про деталі ще зарано. Обговорюємо з тими країнами, які або хочуть це робити, або спроможні це робити", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що іноді доброї волі малувато.

"Тобто іноді Good will (доброї волі - ред.) малувато. Тому про чисельність сьогодні говорити зарано. Це залежить від того, який в цілому буде формат гарантій безпеки для України, бо це може бути тільки сегментом реальних гарантій для України. У будь-якому випадку, ми не розглядаємо гарантії безпеки без США", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що тому про деталі зарано говорити, оскільки це залежатиме від формату гарантій безпеки, які отримає Україна.

"Тому що ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з Америкою, новою адміністрацією (Трампа - ред.) ще не проводили. Це все попереду. Тільки після цього ми будемо розуміти конструкцію бажану для нас або зрозумілу для інших партнерів майбутньої безпеки для України", - сказав Зеленський.

Зеленський про іноземний контингент: один з найкращих інструментів, щоб змусити рф до миру09.01.25, 14:15 • 46564 перегляди

Доповнення

Зеленський раніше заявляв, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, але це не можуть бути єдині гарантії безпеки для української держави, адже цього недостатньо.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном розміщення контингентів партнерів і підготовку українських військових.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
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