Украина ведет переговоры о размещении иностранного контингента: с какими странами

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Зеленский сообщил об обсуждении с партнерами размещения иностранного контингента в Украине. Президент подчеркнул, что гарантии безопасности невозможны без участия США.

Украина обсуждает с некоторыми партнерами инициативу по размещению иностранного контингента. Однако о численности и деталях рано говорить, ведь это будет зависеть от того, каким будет формат гарантий безопасности для Украины. Киев не рассматривает гарантии безопасности без участия США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

«Украине нужны серьезные, действенные гарантии безопасности сегодня. Мы проговариваем эту французскую инициативу по размещению контингента. Мы говорили об этом достаточно подробно с президентом Франции Макроном, проговариваем с Польшей, говорили с нашими Балтийскими партнерами, обсуждаем с Британией. Сегодня говорить о деталях еще рано. Обсуждаем с теми странами, которые или хотят это делать, или способны это делать», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что иногда доброй воли маловато.

«То есть иногда Good will (доброй воли - ред.) маловато. Поэтому о численности сегодня говорить рано. Это зависит от того, какой в целом будет формат гарантий безопасности для Украины, потому что это может быть только сегментом реальных гарантий для Украины. В любом случае, мы не рассматриваем гарантии безопасности без США», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что поэтому о деталях рано говорить, поскольку это будет зависеть от формата гарантий безопасности, которые получит Украина.

«Потому что мы предметного разговора по гарантиям безопасности со всеми деталями с Америкой, новой администрацией (Трампа - ред.) еще не проводили. Это все впереди. Только после этого мы будем понимать конструкцию желаемую для нас или понятную для других партнеров будущей безопасности для Украины», - сказал Зеленский.

Зеленский об иностранном контингенте: один из лучших инструментов, чтобы заставить рф к миру09.01.25, 14:15 • 46015 просмотров

Дополнение

Зеленский ранее заявлял, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, но это не могут быть единственные гарантии безопасности для украинского государства, ведь этого недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном размещение контингентов партнеров и подготовку украинских военных.

Павел Башинский

Павел Башинский

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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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