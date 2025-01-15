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Президент: розміщення військового європейського контингенту в Україні не може бути єдиною гарантією безпеки

Президент: розміщення військового європейського контингенту в Україні не може бути єдиною гарантією безпеки

Київ • УНН

 • 45955 перегляди

Президент заявив, що європейський військовий контингент може стати частиною гарантій безпеки, але не єдиною. Наразі українська армія налічує 880 тис. військових. Близько 33-34% всієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво.

Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, але це не можуть бути єдині гарантії безпеки для української держави, адже цього недостатньо. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском, передає УНН.

Деталі

Ми проговорюємо з французькою стороною щодо європейського контингенту на території України. Поки що це достатньо загальні речі. Ми підтримуємо, що контингент тих чи інших країн, наших союзників, наших стратегічних партнерів, є і може стати частиною гарантій безпеки. Це не може бути єдиними гарантіями безпеки, цього буде недостатньо. Ми будемо обговорювати це питання з лідером Великої Британії. Так, ми піднімали це питання з нашими балтійськими партнерами. Але безумовно потрібно мати повністю мапу гарантій безпеки для України, де частиною може стати, не факт що стане, може бути військовий контингент. Питання, який це контингент, які країни, що це за кількісний і якісний склад, і де вони розташовані

- сказав Зеленський.

За його словами, контингент має включати інструкторів із великою програмою навчання та тренування українських військових в Україні.

"Це також ми у рамках цієї програми, якщо вона станеться, щодо розташування сил і засобів, ми також проговорюємо це питання. Питання, що цього недостатньо, тому що… навіть після війни ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. Зараз близько 600 тис. російського контингенту на території нашої держави. Може трішки і мінус, в залежності від того, як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії, то сьогодні вона 880 тис., але ми повинні захищати всю територію. Російські війська зосереджені на деяких напрямках, і тому там у них є кількісна перевага. Коли закінчиться війна, маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ідею, але ми повинні розуміти, яка буде армія в України, яка сьогодні реально захищає не тільки України, бо це дуже велика армія. Ігри з повідомленнями про скорочення… ми сьогодні не граємося в це, тому що саме таке велика армія сьогодні стримує ворога", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що єдина гарантія безпеки для України на сьогодні це українська армія.

"Як зберегти таку велику армію? Це також є домовленостями. Є фінансування такої великої армії. Якщо ви подивитися на зброю. Починали війну в пропорції допомоги Європи і США, а також українського виробництва були одні, а сьогодні ми маємо інші пропорції. Близько 33-34% всієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво. Це серйозне зростання. Було менше 10%, зараз 33-34%. Близько 30% - Європа та близько 40% - США. І тому, коли ставлять питання, а як без цієї допомоги, а як без тієї допомоги?... Ми не можемо дивитися на гарантії сьогоднішньої підтримки України без одного гравця - Європа і США. Нам важливо зберегти цей союз, бо це також гарантії безпеки", - додав глава держави.

Також він заявив, що нині росія в багатьох аспектах виробляє або має більше техніки, ніж Україна, хоча у Європи більше заводів військової спрямованості.

Окрім того, він вкотре наголосив, що частою гарантій для України є членство в НАТО.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном розміщення контингентів партнерів і підготовку українських військових.

Павло Башинський

Павло Башинський

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