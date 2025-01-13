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Зеленський і Макрон обговорили розміщення іноземних контингентів в Україні

Київ • УНН

 • 57314 перегляди

Президент України провів тривалу розмову з французьким лідером щодо оборонної підтримки та розміщення контингентів партнерів. Обговорили також закупівлю снарядів та підготовку українських військових.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном  розміщення контингентів партнерів і підготовку українських військових, передає УНН.

"Говорив сьогодні з Президентом Франції. Доволі довга й детальна розмова. Ми обговорили оборонну підтримку – різні форми, збройні пакети для України. Ми обговорили інвестиції в закупівлю снарядів для України. Також – питання розміщення контингентів партнерів і підготовку наших військових", - повідомив Зеленський.

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Крім того, за словами Зеленського, у фокусі уваги - глобальна ситуація.

"Ми координуємо наші позиції. Я дякую, Франціє! Дякую, Емманюелю", - резюмував Президент України.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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