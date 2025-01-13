Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных контингентов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном размещение контингентов партнеров и подготовку украинских военных, передает УНН.

«Говорил сегодня с Президентом Франции. Довольно длинный и детальный разговор. Мы обсудили оборонную поддержку - различные формы, вооруженные пакеты для Украины. Мы обсудили инвестиции в закупку снарядов для Украины. Также - вопрос размещения контингентов партнеров и подготовку наших военных», - сообщил Зеленский.

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Кроме того, по словам Зеленского, в фокусе внимания - глобальная ситуация.

«Мы координируем наши позиции. Я благодарю, Франция! Спасибо, Эмманюэль», - резюмировал Президент Украины.

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