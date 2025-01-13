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Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных контингентов в Украине

Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных контингентов в Украине

Киев  •  УНН

 • 2345 просмотра

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Президент Украины провел длительный разговор с французским лидером по оборонной поддержке и размещению контингентов партнеров. Обсудили также закупку снарядов и подготовку украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном  размещение контингентов партнеров и подготовку украинских военных, передает УНН.

«Говорил сегодня с Президентом Франции. Довольно длинный и детальный разговор. Мы обсудили оборонную поддержку - различные формы, вооруженные пакеты для Украины. Мы обсудили инвестиции в закупку снарядов для Украины. Также - вопрос размещения контингентов партнеров и подготовку наших военных», - сообщил Зеленский.

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине19.12.24, 08:40 • 68562 просмотра

Кроме того, по словам Зеленского, в фокусе внимания - глобальная ситуация.

«Мы координируем наши позиции. Я благодарю, Франция! Спасибо, Эмманюэль», - резюмировал Президент Украины.

Зеленский об иностранном контингенте: один из лучших инструментов, чтобы заставить рф к миру09.01.25, 14:15 • 45660 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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