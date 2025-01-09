Зеленский об иностранном контингенте: один из лучших инструментов, чтобы заставить рф к миру
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что размещение иностранных военных контингентов является одним из лучших инструментов давления на рф. Великобритания уже поддержала эту инициативу, а Франция готова предоставить свой контингент.
Цель Украины найти как можно больше инструментов, чтобы принудить россию к миру. Размещение контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания "Рамштайн", передает УНН.
Мы все понимаем, что цели путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину и всех нас сломать и вас тоже. Поэтому наша цель найти как можно больше инструментов, чтобы принудить россию к миру. Я считаю, что размещение контингентов партнеров является одним из лучших инструментов
Президент призвал партнеров быть более практичными в том, чтобы сделать это возможным.
"Все мы слышали сигналы от некоторых наших партнеров, от Соединенного Королевства в поддержку этого и мы должны быть храбрыми. Мы должны предлагать действительно сильные инструменты", - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил, что размещение военного контингента Франции на территории Украины является положительной инициативой, но ее недостаточно.
Ранее, в МИД Украины сообщали, что ряд стран уже выразил готовность поддержки Украины в виде иностранного контингента, однако конкретные планы еще находятся на стадии дискуссий.