Зеленский об иностранном контингенте: один из лучших инструментов, чтобы заставить рф к миру

ukenru
Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
09:59 • 56918 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
09:49 • 94629 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
09:39 • 100947 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 113766 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 173648 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 141733 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 165355 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 184259 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 178860 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 167914 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

 • 108797 просмотра
США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

 • 84216 просмотра
Президент США Байден стал прадедушкой

Президент США Байден стал прадедушкой

 • 105631 просмотра
Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

 • 108470 просмотра
Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

 • 113511 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 173648 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 141224 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 146509 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 192780 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 195768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

10:48 • 22333 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 106410 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 105711 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 104869 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 107387 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зеленский об иностранном контингенте: один из лучших инструментов, чтобы заставить рф к миру

Зеленский об иностранном контингенте: один из лучших инструментов, чтобы заставить рф к миру

Киев  •  УНН

 • 5815 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что размещение иностранных военных контингентов является одним из лучших инструментов давления на рф. Великобритания уже поддержала эту инициативу, а Франция готова предоставить свой контингент.

Цель Украины найти как можно больше инструментов, чтобы принудить россию к миру. Размещение контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания "Рамштайн", передает УНН.

Мы все понимаем, что цели путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину и всех нас сломать и вас тоже. Поэтому наша цель найти как можно больше инструментов, чтобы принудить россию к миру. Я считаю, что размещение контингентов партнеров является одним из лучших инструментов

- сказал Зеленский.

Президент призвал партнеров быть более практичными в том, чтобы сделать это возможным.

"Все мы слышали сигналы от некоторых наших партнеров, от Соединенного Королевства в поддержку этого и мы должны быть храбрыми. Мы должны предлагать действительно сильные инструменты", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что размещение военного контингента Франции на территории Украины является положительной инициативой, но ее недостаточно.

Ранее, в МИД Украины сообщали, что ряд стран уже выразил готовность поддержки Украины в виде иностранного контингента, однако конкретные планы еще находятся на стадии дискуссий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина