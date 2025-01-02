Зеленський: "Розміщення військового контингенту Франції недостатньо - потрібно ще 2-3 країни"
Київ • УНН
Президент України заявив про підтримку ініціативи розміщення французького військового контингенту, але вважає необхідним залучення ще 2-3 країн. Трамп позитивно ставиться до цієї ідеї.
Президент Володимир Зеленський заявив, що розміщення військового контингенту Франції на території України є позитивною ініціативою, але її недостатньо, передає УНН.
Щодо розміщення контингенту Франції на території України, то ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо. Ми б хотіли, щоб це були ще 2-3 країни, якщо дійде до цієї ініціативи,
Він наголошує, що розміщення контингенту не виключає можливості вступу України в НАТО.
На зустрічі з Макроном і Трампом в Франції це питання звучало. Я побачив, що Трамп позитивно ставиться до цієї ідеї,
Нагадаємо
Раніше, УНН повідомляв, що низка країн вже висловила готовність підтримки України у вигляді іноземного контингенту, однак конкретні плани ще перебувають на стадії дискусій.