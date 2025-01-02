Зеленський: "Розміщення військового контингенту Франції недостатньо - потрібно ще 2-3 країни"

Президент Володимир Зеленський заявив, що розміщення військового контингенту Франції на території України є позитивною ініціативою, але її недостатньо, передає УНН.

Щодо розміщення контингенту Франції на території України, то ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо. Ми б хотіли, щоб це були ще 2-3 країни, якщо дійде до цієї ініціативи,