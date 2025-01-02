Зеленский: "Размещение военного контингента Франции недостаточно - нужно еще 2-3 страны"
Киев • УНН
Президент Украины заявил о поддержке инициативы размещения французского военного контингента, но считает необходимым привлечение еще 2-3 стран. Трамп положительно относится к этой идее.
Президент Владимир Зеленский заявил, что размещение военного контингента Франции на территории Украины является положительной инициативой, но ее недостаточно, передает УНН.
Относительно размещения контингента Франции на территории Украины, то мы поддерживаем такую инициативу, но одной Франции недостаточно. Мы бы хотели, чтобы это были еще 2-3 страны, если дойдет до этой инициативы,
Он отмечает, что размещение контингента не исключает возможности вступления Украины в НАТО.
На встрече с Макроном и Трампом во Франции этот вопрос звучал. Я увидел, что Трамп положительно относится к этой идее,
Напомним
Ранее, УНН сообщал, что ряд стран уже выразил готовность поддержки Украины в виде иностранного контингента, однако конкретные планы еще находятся на стадии дискуссий.