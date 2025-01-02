Зеленский: "Размещение военного контингента Франции недостаточно - нужно еще 2-3 страны"

ukenru
Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
16:25 • 43939 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
15:22 • 106833 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 105572 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 110799 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 111636 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 112347 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 128615 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 161451 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 161805 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 180044 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В госбюджет Украины взыскали 2,5 млрд грн российских активов в 2024 году - Минюст

В госбюджет Украины взыскали 2,5 млрд грн российских активов в 2024 году - Минюст

 • 29337 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 70421 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 63059 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

15:04 • 44856 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

16:48 • 59017 просмотра
публикации
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

16:48 • 59017 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

15:22 • 106833 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 168552 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 265394 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 213364 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

20:06 • 3686 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

15:04 • 44856 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 63059 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 70421 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 107855 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зеленский: "Размещение военного контингента Франции недостаточно - нужно еще 2-3 страны"

Зеленский: "Размещение военного контингента Франции недостаточно - нужно еще 2-3 страны"

Киев  •  УНН

 • 2193 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил о поддержке инициативы размещения французского военного контингента, но считает необходимым привлечение еще 2-3 стран. Трамп положительно относится к этой идее.

Президент Владимир Зеленский заявил, что размещение военного контингента Франции на территории Украины является положительной инициативой, но ее недостаточно, передает УНН.

Относительно размещения контингента Франции на территории Украины, то мы поддерживаем такую инициативу, но одной Франции недостаточно. Мы бы хотели, чтобы это были еще 2-3 страны, если дойдет до этой инициативы,

- сказал Зеленский.

Он отмечает, что размещение контингента не исключает возможности вступления Украины в НАТО.

На встрече с Макроном и Трампом во Франции этот вопрос звучал. Я увидел, что Трамп положительно относится к этой идее,

- подчеркнул он.

Напомним

Ранее, УНН сообщал, что ряд стран уже выразил готовность поддержки Украины в виде иностранного контингента, однако конкретные планы еще находятся на стадии дискуссий.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина