Зеленський про іноземний контингент: один з найкращих інструментів, щоб змусити рф до миру
Київ • УНН
Президент України заявив, що розміщення іноземних військових контингентів є одним з найкращих інструментів тиску на РФ. Велика Британія вже підтримала цю ініціативу, а Франція готова надати свій контингент.
Мета України знайти якомога більше інструментів, щоб примусити росію до миру. Розміщення контингентів партнерів є одним з найкращих інструментів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час засідання "Рамштайну", передає УНН.
Ми всі розуміємо, що цілі путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну й всіх нас зламати й вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити росію до миру. Я вважаю, що розміщення контингентів партнерів є одним з найкращих інструментів
Президент закликав партнерів бути більш практичними в тому, щоб зробити це можливим.
"Всі ми чули сигнали від деяких наших партнерів, від Сполученого Королівства на підтримку цього й ми маємо бути хоробрими. Ми маємо пропонувати справді сильні інструменти", - наголосив Зеленський.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що розміщення військового контингенту Франції на території України є позитивною ініціативою, але її недостатньо.
Раніше, в МЗС України повідомляли, що низка країн вже висловила готовність підтримки України у вигляді іноземного контингенту, однак конкретні плани ще перебувають на стадії дискусій.