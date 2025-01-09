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Зеленський про іноземний контингент: один з найкращих інструментів, щоб змусити рф до миру

Зеленський про іноземний контингент: один з найкращих інструментів, щоб змусити рф до миру

Київ • УНН

 • 46564 перегляди

Президент України заявив, що розміщення іноземних військових контингентів є одним з найкращих інструментів тиску на РФ. Велика Британія вже підтримала цю ініціативу, а Франція готова надати свій контингент.

Мета України знайти якомога більше інструментів, щоб примусити росію до миру. Розміщення контингентів партнерів є одним з найкращих інструментів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час засідання "Рамштайну", передає УНН.

Ми всі розуміємо, що цілі путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну й всіх нас зламати й вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити росію до миру. Я вважаю, що розміщення контингентів партнерів є одним з найкращих інструментів

- сказав Зеленський.

Президент закликав партнерів бути більш практичними в тому, щоб зробити це можливим.

"Всі ми чули сигнали від деяких наших партнерів, від Сполученого Королівства на підтримку цього й ми маємо бути хоробрими. Ми маємо пропонувати справді сильні інструменти", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що розміщення військового контингенту Франції на території України є позитивною ініціативою, але її недостатньо.

Раніше, в МЗС України повідомляли, що низка країн вже висловила готовність підтримки України у вигляді іноземного контингенту, однак конкретні плани ще перебувають на стадії дискусій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
frantsiiaФранція
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