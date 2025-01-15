Президент: размещение военного европейского контингента в Украине не может быть единственной гарантией безопасности

Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, но это не могут быть единственные гарантии безопасности для украинского государства, ведь этого недостаточно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает УНН.

Детали

Мы проговариваем с французской стороной относительно европейского контингента на территории Украины. Пока это достаточно общие вещи. Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран, наших союзников, наших стратегических партнеров, есть и может стать частью гарантий безопасности. Это не может быть единственными гарантиями безопасности, этого будет недостаточно. Мы будем обсуждать этот вопрос с лидером Великобритании. Да, мы поднимали этот вопрос с нашими балтийскими партнерами. Но безусловно нужно иметь полностью карту гарантий безопасности для Украины, где частью может стать, не факт что станет, может быть военный контингент. Вопрос, какой это контингент, какие страны, что это за количественный и качественный состав, и где они расположены - сказал Зеленский.

По его словам, контингент должен включать инструкторов с обширной программой обучения и тренировки украинских военных в Украине.

"Это также мы в рамках этой программы, если она произойдет, по расположению сил и средств, мы также проговариваем этот вопрос. Вопрос, что этого недостаточно, потому что... даже после войны мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Сейчас около 600 тыс. российского контингента на территории нашего государства. Может немножко и минус, в зависимости от того, как сегодня наши ребята поработали. Что касается украинской армии, то сегодня она 880 тыс., но мы должны защищать всю территорию. Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях, и поэтому там у них есть количественное преимущество. Когда закончится война, должны понимать, что такое контингент других стран. Мы поддерживаем эту идею, но мы должны понимать, какая будет армия у Украины, которая сегодня реально защищает не только Украину, потому что это очень большая армия. Игры с сообщениями о сокращении... мы сегодня не играем в это, потому что именно такая большая армия сегодня сдерживает врага", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что единственная гарантия безопасности для Украины на сегодня это украинская армия.

"Как сохранить такую большую армию? Это также является договоренностями. Есть финансирование такой большой армии. Если вы посмотреть на оружие. Начинали войну в пропорции помощи Европы и США, а также украинского производства были одни, а сегодня мы имеем другие пропорции. Около 33-34% всего оружия в Украине сегодня - это отечественное производство. Это серьезный рост. Было меньше 10%, сейчас 33-34%. Около 30% - Европа и около 40% - США. И поэтому, когда ставят вопрос, а как без этой помощи, а как без той помощи? Мы не можем смотреть на гарантии сегодняшней поддержки Украины без одного игрока - Европа и США. Нам важно сохранить этот союз, потому что это также гарантии безопасности", - добавил глава государства.

Также он заявил, что сейчас россия во многих аспектах производит или имеет больше техники, чем Украина, хотя у Европы больше заводов военной направленности.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что частой гарантией для Украины является членство в НАТО.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном размещение контингентов партнеров и подготовку украинских военных.