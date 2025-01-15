Президент: размещение военного европейского контингента в Украине не может быть единственной гарантией безопасности

ukenru
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
13:13 • 59657 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
12:02 • 85295 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 132651 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 194448 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 146825 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 179472 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 152752 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 142467 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239620 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288498 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

15 января, 05:41 • 117870 просмотра
Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

15 января, 05:49 • 89245 просмотра
Обломки сбитого российского дрона повредили дома на Кировоградщине

Обломки сбитого российского дрона повредили дома на Кировоградщине

15 января, 06:52 • 63923 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 117123 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

13:28 • 52012 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 117123 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 140691 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 142410 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 194448 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 160051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

13:28 • 52018 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 138271 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 128444 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 132833 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 128964 просмотра
Актуальное
Президент: размещение военного европейского контингента в Украине не может быть единственной гарантией безопасности

Президент: размещение военного европейского контингента в Украине не может быть единственной гарантией безопасности

Киев  •  УНН

 • 12919 просмотра

Read in English

Президент заявил, что европейский военный контингент может стать частью гарантий безопасности, но не единственной. Сейчас украинская армия насчитывает 880 тыс. военных. Около 33-34% всего оружия в Украине сегодня - это отечественное производство.

Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, но это не могут быть единственные гарантии безопасности для украинского государства, ведь этого недостаточно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает УНН.

Детали

Мы проговариваем с французской стороной относительно европейского контингента на территории Украины. Пока это достаточно общие вещи. Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран, наших союзников, наших стратегических партнеров, есть и может стать частью гарантий безопасности. Это не может быть единственными гарантиями безопасности, этого будет недостаточно. Мы будем обсуждать этот вопрос с лидером Великобритании. Да, мы поднимали этот вопрос с нашими балтийскими партнерами. Но безусловно нужно иметь полностью карту гарантий безопасности для Украины, где частью может стать, не факт что станет, может быть военный контингент. Вопрос, какой это контингент, какие страны, что это за количественный и качественный состав, и где они расположены

- сказал Зеленский.

По его словам, контингент должен включать инструкторов с обширной программой обучения и тренировки украинских военных в Украине.

"Это также мы в рамках этой программы, если она произойдет, по расположению сил и средств, мы также проговариваем этот вопрос. Вопрос, что этого недостаточно, потому что... даже после войны мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Сейчас около 600 тыс. российского контингента на территории нашего государства. Может немножко и минус, в зависимости от того, как сегодня наши ребята поработали. Что касается украинской армии, то сегодня она 880 тыс., но мы должны защищать всю территорию. Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях, и поэтому там у них есть количественное преимущество. Когда закончится война, должны понимать, что такое контингент других стран. Мы поддерживаем эту идею, но мы должны понимать, какая будет армия у Украины, которая сегодня реально защищает не только Украину, потому что это очень большая армия. Игры с сообщениями о сокращении... мы сегодня не играем в это, потому что именно такая большая армия сегодня сдерживает врага", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что единственная гарантия безопасности для Украины на сегодня это украинская армия.

"Как сохранить такую большую армию? Это также является договоренностями. Есть финансирование такой большой армии. Если вы посмотреть на оружие. Начинали войну в пропорции помощи Европы и США, а также украинского производства были одни, а сегодня мы имеем другие пропорции. Около 33-34% всего оружия в Украине сегодня - это отечественное производство. Это серьезный рост. Было меньше 10%, сейчас 33-34%. Около 30% - Европа и около 40% - США. И поэтому, когда ставят вопрос, а как без этой помощи, а как без той помощи? Мы не можем смотреть на гарантии сегодняшней поддержки Украины без одного игрока - Европа и США. Нам важно сохранить этот союз, потому что это также гарантии безопасности", - добавил глава государства.

Также он заявил, что сейчас россия во многих аспектах производит или имеет больше техники, чем Украина, хотя у Европы больше заводов военной направленности.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что частой гарантией для Украины является членство в НАТО.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном размещение контингентов партнеров и подготовку украинских военных.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы