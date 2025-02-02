Зеленский об идее с иностранным контингентом: обсуждение с Макроном продолжается, но вопросов много

К идее развертывания иностранного контингента еще много вопросов, однако, в частности продолжается диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.

Идея иностранного военного контингента является частью дискуссии о гарантиях безопасности, но этого самого по себе недостаточно. Это не может быть лишь символическим присутствием на бумаге. Если они здесь для защиты, мы должны точно знать, кто ими руководит и какой у них мандат на случай нападения - сказал Зеленский.

Президент отметил, что для Украины нужно понимание количества и качества этого контингента.

Какое количество этих кадровых военных. Для нас это очень важно. Реальное присутствие, а не на бумаге. Если мы говорим о контингенте и, что это часть защиты, то мы должны знать сколько их, где находятся, кто главный и, что они будут делать в случае опасности - отметил Зеленский.

Зеленский, как пример привел ситуацию с посольствами, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

Приведу пример. У нас есть разные институты: посольства и тому подобное. Есть еще какие-то институты, которые поддерживались США и когда началось полномасштабное вторжение все посольства уехали. Почему я привожу этот пример. Представьте себе стоит этот контингент. Вопрос кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары, ракеты, высадка, заход с моря, пересечение сухопутной линии границы, наступление? Какой у них мандат? Это очень важно - подчеркнул Зеленский.

На вопрос, задавал ли он эти вопросы Макрону, Зеленский ответил: «Мы пока что в процессе этого диалога».

Дополнение

Зеленский ранее заявлял, что Украина обсуждает с некоторыми партнерами инициативу по размещению иностранного контингента. Однако о численности и деталях рано говорить, ведь это будет зависеть от того, каким будет формат гарантий безопасности для Украины. Киев не рассматривает гарантии безопасности без участия США.