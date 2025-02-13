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Зеленський про розміщення миротворців в Україні: треба 100 тис. людей

Зеленський про розміщення миротворців в Україні: треба 100 тис. людей

Київ • УНН

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Президент України заявив, що для підтримання миру між Україною і росією потрібно 100 тисяч миротворців. За його словами, це має бути частиною гарантій безпеки разом із НАТО та потужним озброєнням.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримання миру між Україною і росією знадобиться 100 тис. миротворців, а не 5-7 тис., передає УНН.

Без гарантій безпеки не можна. А що це гарантії безпеки? НАТО, сильна зброя, ракети, ядерна зброя, якийсь стримуючий пакет. Або будемо будувати, як я казав, будемо будувати НАТО в Україні. Тоді контингент від європейців і американців. Контингент не 5-7 тис… я дав нашим військовим завдання: будь ласка, порахуйте і покажіть мені точки. Ми намалювали карту, якщо що, у нас все готово і я в Мюнхені можу про це говорити. Не дуже але там потрібно 100 тисяч осіб, ну, це не про 5 тисяч 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо.

Раніше Зеленський обговорював з президентом Франції Еммануелем Макроном можливість розміщення іноземного військового контингенту. Зеленський наголошує на важливості чіткого розуміння мандату, кількості та керівництва такого контингенту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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