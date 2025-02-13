Зеленський про розміщення миротворців в Україні: треба 100 тис. людей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримання миру між Україною і росією знадобиться 100 тис. миротворців, а не 5-7 тис., передає УНН.

Без гарантій безпеки не можна. А що це гарантії безпеки? НАТО, сильна зброя, ракети, ядерна зброя, якийсь стримуючий пакет. Або будемо будувати, як я казав, будемо будувати НАТО в Україні. Тоді контингент від європейців і американців. Контингент не 5-7 тис… я дав нашим військовим завдання: будь ласка, порахуйте і покажіть мені точки. Ми намалювали карту, якщо що, у нас все готово і я в Мюнхені можу про це говорити. Не дуже але там потрібно 100 тисяч осіб, ну, це не про 5 тисяч - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо.

Раніше Зеленський обговорював з президентом Франції Еммануелем Макроном можливість розміщення іноземного військового контингенту. Зеленський наголошує на важливості чіткого розуміння мандату, кількості та керівництва такого контингенту.