Шольц раскрыл свое отношение к миротворцам в Украине

Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Потому что тогда предполагается, что Украина не получит от России части своей территории. Я очень серьезно говорю, что ничего нельзя решать через головы украинского народа. Во-первых, должно быть прекращение конфликта и настоящие переговоры, а не продиктованный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности Украины в будущем

- ответил Шольц на вопрос о разговорах о миротворческих силах для Украины после войны.