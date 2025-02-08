Шольц раскрыл свое отношение к миротворцам в Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии считает дебаты о миротворческих силах в Украине преждевременными. По его словам, сначала должны состояться настоящие переговоры, а не продиктованный мир.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает дебаты о миротворческих силах в Украине преждевременными, о чем заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в субботу, пишет УНН.
Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Потому что тогда предполагается, что Украина не получит от России части своей территории. Я очень серьезно говорю, что ничего нельзя решать через головы украинского народа. Во-первых, должно быть прекращение конфликта и настоящие переговоры, а не продиктованный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности Украины в будущем
Он отметил при этом, что «в любом случае Украина будет иметь армию, которую она не сможет оплатить только своими финансовыми средствами, на помощь будем призваны мы и все друзья Украины».