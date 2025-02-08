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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 105491 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 113454 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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7 февраля, 16:05 • 118181 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 122067 просмотра

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7 февраля, 14:19 • 114976 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц раскрыл свое отношение к миротворцам в Украине

Шольц раскрыл свое отношение к миротворцам в Украине

Киев  •  УНН

 • 1620 просмотра

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Канцлер Германии считает дебаты о миротворческих силах в Украине преждевременными. По его словам, сначала должны состояться настоящие переговоры, а не продиктованный мир.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает дебаты о миротворческих силах в Украине преждевременными, о чем заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в субботу, пишет УНН.

Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Потому что тогда предполагается, что Украина не получит от России части своей территории. Я очень серьезно говорю, что ничего нельзя решать через головы украинского народа. Во-первых, должно быть прекращение конфликта и настоящие переговоры, а не продиктованный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности Украины в будущем

- ответил Шольц на вопрос о разговорах о миротворческих силах для Украины после войны.

Он отметил при этом, что «в любом случае Украина будет иметь армию, которую она не сможет оплатить только своими финансовыми средствами, на помощь будем призваны мы и все друзья Украины».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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