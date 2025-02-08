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Шольц розкрив своє ставлення до миротворців в Україні

Шольц розкрив своє ставлення до миротворців в Україні

Київ • УНН

 • 55696 перегляди

Канцлер Німеччини назвав дебати про миротворчі сили в Україні передчасними та недоречними. Він підкреслив, що Україна матиме армію, яку фінансово підтримуватимуть союзники.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає дебати про миротворчі сили в Україні передчасними, про що заявив в інтерв'ю медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у суботу, пише УНН.

Я вважаю такі дебати недоречними та передчасними. Тому що тоді передбачається, що Україна не отримає від росії частини своєї території. Я дуже серйозно кажу, що нічого не можна вирішувати через голови українського народу. По-перше, має бути припинення конфлікту та справжні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, якими можуть бути гарантії безпеки України в майбутньому

- відповів Шольц на запитання щодо розмов про миротворчі сили для України після війни.

Він зауважив при цьому, що "у будь-якому разі Україна матиме армію, яку вона не зможе оплатити лише своїми фінансовими коштами, на допомогу будемо покликані ми та всі друзі України".

Зеленський розповів, як Трамп може примусити путіна до миру02.02.25, 16:46 • 46753 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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