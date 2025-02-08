Шольц розкрив своє ставлення до миротворців в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає дебати про миротворчі сили в Україні передчасними, про що заявив в інтерв'ю медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у суботу, пише УНН.

Я вважаю такі дебати недоречними та передчасними. Тому що тоді передбачається, що Україна не отримає від росії частини своєї території. Я дуже серйозно кажу, що нічого не можна вирішувати через голови українського народу. По-перше, має бути припинення конфлікту та справжні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, якими можуть бути гарантії безпеки України в майбутньому - відповів Шольц на запитання щодо розмов про миротворчі сили для України після війни.

Він зауважив при цьому, що "у будь-якому разі Україна матиме армію, яку вона не зможе оплатити лише своїми фінансовими коштами, на допомогу будемо покликані ми та всі друзі України".

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