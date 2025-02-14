Європа тихо працює над планом відправки військ в Україну для післявоєнної безпеки - AP

Група європейських країн тихо працює над планом відправлення військ в Україну для допомоги із забезпеченням майбутнього мирного врегулювання з росією, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

"Група європейських країн, дедалі більше стурбована тим, що пріоритети безпеки США знаходяться в іншому місці, тихо працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти забезпечити будь-яке майбутнє мирне врегулювання з росією. Велика Британія та Франція перебувають в авангарді зусиль, хоча подробиць мало", - пише видання.

Як зазначається, "країни, які беруть участь в обговореннях, не хочуть розкривати свої карти та давати російському президенту володимиру путіну перевагу, якщо він погодиться вести переговори про припинення війни, яку він розпочав три роки тому".

"Я не вдаватимуся до подробиць конкретних спроможностей, але я згоден, що якщо буде мир, то мають бути якісь гарантії безпеки для України, і Сполучене Королівство зіграє в цьому свою роль", - обережно заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер.

Європейці, зазначає видання, почали вивчати, які сили можуть знадобитися, близько року тому.

"Багато питань залишаються без відповіді, але одне виділяється: яку роль, якщо така є, можуть зіграти Сполучені Штати?" - зауважує видання.

У грудні, після обрання Трампа, але до його вступу на посаду, група лідерів та міністрів зустрілася із Президентом України Володимиром Зеленським у резиденції Генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Брюсселі. Вони приїхали з Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі. Також були присутні високопосадовці ЄС.

Переговори ґрунтувалися на ідеї, висунутій президентом Франції Еммануелем Макроном на початку 2024 року. На той час його відмова виключити розміщення військ на території України викликала обурення, особливо з боку лідерів Німеччини та Польщі.

Макрон здавався ізольованим на європейській сцені, але з того часу його план набрав обертів, вказує видання.

Шольц розкрив своє ставлення до миротворців в Україні

Тим не менш, як зауважується, багато в тому, як можуть виглядати сили і хто візьме участь, залежатиме від умов будь-якого мирного врегулювання та багато іншого.

"Склад та роль сил будуть продиктовані типом досягнутої мирної угоди. Якщо росія і Україна зможуть домовитися про умови у міру просування переговорів, цілком імовірно, що знадобиться менше заходів безпеки та менші сили", - пише видання.

Але, як вказано, експерти та офіційні особи попереджають, що за нинішнього стану справ європейці мають розгорнути надійний і значний контингент, а не команду миротворців, на кшталт "блакитних касок" ООН.

"Це має бути реальна сила, (щоб) росіяни знали, що якщо вони колись її випробувають, то будуть розчавлені. І ви можете бути впевнені, що росія випробує це", - заявив минулого місяця на заході аналітичного центру European Policy Center Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі.

Характер мирної угоди, як вказано, визначить розмір та місце розташування європейського контингенту.

Зеленський про розміщення миротворців в Україні: треба 100 тис. людей

"Зеленський наполягав на чисельності щонайменше 100 000-150 000 військовослужбовців. У повідомленнях ЗМІ висловлювалися припущення про чисельність 30 000-40 000 осіб. Дипломати та офіційні особи не підтвердили жодну з цих цифр. Україна також хоче підтримки з повітря, а не лише наземних військ", - пише видання.

Україна та союзники обговорюють розміщення до 50 тисяч миротворців - Financial Times

Як зауважує видання, "зрозуміло, що європейцям буде важко зібрати великомасштабні сили, і вони безумовно не зможуть зробити це швидко".

В інтерв'ю Financial Times у п'ятницю Макрон сказав, що ідея розгортання величезних сил "надумана".

"Ми повинні робити те, що є доречним, реалістичним, добре продуманим, зваженим і узгодженим", - сказав він.

Цього тижня міністр оборони США Піт Гегсет наполягав на "надійному міжнародному нагляді за лінією зіткнення".

Майже всі згодні, що потрібна якась "американська підтримка".

У середу в штаб-квартирі НАТО Гегсет почав описувати умови, на яких США могли б погодитися на сили, які б допомогли надати Україні "надійні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову".

Рютте заявив, що в НАТО обговорять заяви США про мирне врегулювання в Україні

"Будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами", - сказав Гегсет майже 50 західним прихильникам України. Якщо вони вирушать в Україну, сказав він, "вони мають бути розгорнуті у межах ненатівської місії".

Будь-які європейські союзники, які беруть участь, не отримають вигоди від гарантій колективної безпеки НАТО, якщо на них нападуть, сказав Гегсет. Він підкреслив, що "американські війська в Україну вводитися не будуть".

Він не повідомив, яку роль можуть зіграти США.

З погляду України операція тільки Європи просто не спрацює. "Будь-які гарантії безпеки неможливі без американців", - попередив у четвер міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зеленський: США повинні бути частиною українських миротворчих сил