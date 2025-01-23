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Україна та союзники обговорюють розміщення до 50 тисяч миротворців - Financial Times

Україна та союзники обговорюють розміщення до 50 тисяч миротворців - Financial Times

Київ • УНН

 • 51605 перегляди

Україна та західні союзники ведуть переговори про розміщення 40-50 тисяч іноземних миротворців на лінії розмежування. Реалізація плану залежить від досягнення мирної угоди з РФ та згоди європейських країн.

Україна та західні союзники обговорюють розміщення до 50 тисяч іноземних миротворців на лінії розмежування. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Учасники переговорів розповіли виданню, що українські офіційні особи вважають здійсненним розміщення від 40 до 50 тисяч іноземних військових на лінії фронту завдовжки тисячу кілометрів.

Переговори між європейськими союзниками тривають: очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорять це питання на неформальній зустрічі 3 лютого.

Сама ідея ґрунтується на тому, що існує гідне мирне врегулювання з росією, яке дозволить Україні зберегти суверенітет, контролювати свою територію, зберегти свою армію та залишатися демократією, з якою Захід радий працювати. росія може ніколи на це не погодитись,

- припускає видання.

Крім того, і сама Європа може відмовитись від відправлення військ на "гарячу війну" через страх ескалації конфлікту з росією. А навіть якщо європейські лідери вирішать відправити війська, їхні парламенти та виборці можуть не погодитись.

Нагадаємо

Президент України уточнив свою попередню заяву щодо чисельності іноземного контингенту в країні. За його словами, кількість може бути як більшою, так і меншою, залежно від зменшення української армії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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