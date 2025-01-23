"Я не сказав про 200 тисяч": Зеленський уточнив свої слова про іноземний контингент

Президент Володимир Зеленський уточнив свою заяву про ймовірну чисельність іноземного контингенту в Україні, наголосивши, що не йшлося про потребу у 200 тис. військових.

Про це він сказав під інтервʼю в Bloomberg, передає УНН.

Я не сказав, до речі що нам потрібно 200 000. Журналіст запитав, я сказав — це може бути більше, може бути менше - сказав Зеленський.

За його словами, для стримування військ ворога в Україні має бути мільйонна армія.

Якщо ми зменшимо армію на 200 000, на 300 000, на 500 000 — це буде говорити, що замість цього потрібні інші війська — у тій кількості, на яку ми зменшились. Ось про що я говорив - додав він.

Зеленський також сказав, що Україна готова до присутності іноземного контингенту, але подібне рішення не можна розглядати лише як європейську ініціативу, без присутності США.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.