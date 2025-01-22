Україні потрібно 200 тисяч миротворців для запобігання новому нападу рф – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Про це інформує DW з посиланням на виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.

Деталі

Як пише DW, Президент Володимир Зеленський зазначив, що для забезпечення безпеки України та Європи після можливого припинення вогню потрібні надійні гарантії, серед яких ключову роль відіграє розміщення значного миротворчого контингенту.

На запитання про ідею розмістити миротворчий контингент в Україні після завершення війни, Зеленський відповів, що для запобігання новому нападу росії після досягнення угоди про припинення вогню знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

Від усіх європейців? 200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо

Глава держави зауважив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

Президент України також повідомив про можливу вимогу президента рф володимира путіна скоротити вп'ятеро українську армію. За словами Зеленського, "зменшення української армії в рази" буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.

Це зрозуміло: якщо ми змогли створити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа - це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч путіну