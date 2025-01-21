Зеленський: рф виготовляє в декілька разів більше зброї, ніж вся Європа разом

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У Давосі Зеленський заявив, що Росія виробляє в рази більше боєприпасів, ніж Європа, маючи слабшу економіку. Президент закликав європейські країни збільшити витрати на оборону до необхідного рівня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія, не дивлячись на свій економічний потенціал, який набагато менший європейського, виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа разом. Про це Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.

Деталі

Ми зараз на переломному моменті, який зараз називають, як проблему для Європи, але інші називають його шансом. Європа повинна відбутися, як сильний, глобальний гравець, як незамінний гравець. Битви із залученням північнокорейських солдат зараз відбуваються в місцях ближче до Давосу, ніж до Пхеньяну. росія перетворюється на версію Північної кореї - країни, де людське життя нічого не означає, але вони мають ядерну зброю та пекуче бажання зробити життя своїх сусідів жалюгідним. Навіть попри те, що російський загальний економічний потенціал набагато менший, ніж потенціал Європи, вона виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа разом. Це шлях війн, який вирішила взяти москва

- сказав Зеленський.

Він нагадав, що путін підписав стратегічні угоди з КНДР та Іраном.

"Проти кого вони роблять такі угоди? Проти вас, проти нас, проти Європи, проти Америки. Ми повинні не забувати це. Це не випадковість, це їхні стратегічні пріоритети і наші пріоритети повинні відповідати виклику в політиці і обороні, і економіці. росія може виставити близько 1,3 - 1,5 млн солдат. Ми маємо в нашій армії понад 800 тис. Французи - понад 200 тис. військ. Всі інші мають менше", - додав Зеленський.

Також він зазначив, що у Європи повинна бути спільна безпекова та оборонна політика.

"Всі європейські країни повинні бути готовими витрачати стільки на безпеки, як справді необхідно, а не лише стільки, як звикли під час років нехтування. Якщо потрібно 5% ВВП, щоб покрити витрати на оборону, тоді потрібно 5%. І не потрібно грати на емоціях людей, що оборона має компенсуватися за рахунок медицини чи пенсій – це нечесно", - додав президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давоса для участі у Всесвітньому економічному форумі.

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