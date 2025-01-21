Зеленський прибув у Давос: що у програмі візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давоса для участі у Всесвітньому економічному форумі, повідомив у коментарі "Суспільному" прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.

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"Президент Зеленський прибув у швейцарський Давос", - повідомив Никифоров, якого цитує видання.

Глава держави, як вказано, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі.

Також у програмі - двосторонні переговори із лідерами країн Латинської Америки та Азії, а також зустрічі із великим бізнесом та інші заходи.

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