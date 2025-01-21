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Зеленський прибув у Давос: що у програмі візиту

Зеленський прибув у Давос: що у програмі візиту

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Заплановані переговори з лідерами країн Латинської Америки та Азії, а також зустрічі з представниками великого бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давоса для участі у Всесвітньому економічному форумі, повідомив у коментарі "Суспільному" прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.

Деталі

"Президент Зеленський прибув у швейцарський Давос", - повідомив Никифоров, якого цитує видання.

Глава держави, як вказано, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі.

Також у програмі - двосторонні переговори із лідерами країн Латинської Америки та Азії, а також зустрічі із великим бізнесом та інші заходи.

Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі18.01.25, 13:57 • 85500 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
davosДавос
shveitsariiaШвейцарія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський

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