Зеленський прибув у Давос: що у програмі візиту
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Заплановані переговори з лідерами країн Латинської Америки та Азії, а також зустрічі з представниками великого бізнесу.
Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давоса для участі у Всесвітньому економічному форумі, повідомив у коментарі "Суспільному" прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.
Деталі
"Президент Зеленський прибув у швейцарський Давос", - повідомив Никифоров, якого цитує видання.
Глава держави, як вказано, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі.
Також у програмі - двосторонні переговори із лідерами країн Латинської Америки та Азії, а також зустрічі із великим бізнесом та інші заходи.
Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі18.01.25, 13:57 • 85500 переглядiв