Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі
Київ • УНН
Президент України іронічно прокоментував пропозицію словацького прем'єра Фіцо про зустріч у Давосі.
Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо зустрітися у Давосі. Про це Глава держави сказав у коментарі Bloomberg, пише УНН.
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Зеленський запросив Фіцо, який минулого місяця відвідав москву, щоб обговорити енергетичні питання з російським диктатором володимиром путіним, на переговори в українській столиці у п'ятницю. Але словацький прем'єр не приїхав, заявивши, що шукається альтернативна дата.
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Фіцо сказав пізно ввечері в п'ятницю, що він пропонує зустрітися із Зеленським у вівторок у Давосі, де обидва візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі.
Зеленський сказав Bloomberg, що не може нічого планувати з Фіцо, тому що словацький лідер "може поїхати до Давосу, але опиниться десь у сочі", маючи на увазі приморське курортне місто в росії.
"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення", - сказав Президент України.
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