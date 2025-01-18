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Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі

Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі

Київ • УНН

 • 85500 перегляди

Президент України іронічно прокоментував пропозицію словацького прем'єра Фіцо про зустріч у Давосі.

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо зустрітися у Давосі. Про це Глава держави сказав у коментарі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зеленський запросив Фіцо, який минулого місяця відвідав москву, щоб обговорити енергетичні питання з російським диктатором володимиром путіним, на переговори в українській столиці у п'ятницю. Але словацький прем'єр не приїхав, заявивши, що шукається альтернативна дата. 

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Фіцо сказав пізно ввечері в п'ятницю, що він пропонує зустрітися із Зеленським у вівторок у Давосі, де обидва візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі.

Зеленський сказав Bloomberg, що не може нічого планувати з Фіцо, тому що словацький лідер "може поїхати до Давосу, але опиниться десь у сочі", маючи на увазі приморське курортне місто в росії.

"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення", - сказав Президент України.

Фіцо може зустрітись із Зеленським найближчими днями - ЗМІ16.01.25, 18:20 • 35204 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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