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Зеленский отреагировал на предложение Фицо встретиться в Давосе

Зеленский отреагировал на предложение Фицо встретиться в Давосе

Киев  •  УНН

 • 9013 просмотра

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Президент Украины иронично прокомментировал предложение словацкого премьера Фицо о встрече в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться в Давосе. Об этом Глава государства сказал в комментарии Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Зеленский пригласил Фицо, который в прошлом месяце посетил москву, чтобы обсудить энергетические вопросы с российским диктатором владимиром путиным, на переговоры в украинской столице в пятницу. Но словацкий премьер не приехал, заявив, что ищется альтернативная дата. 

"Ждал одного лидера Словакии - приехал другой": Зеленский встретился с главой словацкой оппозиции17.01.25, 16:53 • 27231 просмотр

Фицо сказал поздно вечером в пятницу, что он предлагает встретиться с Зеленским во вторник в Давосе, где оба примут участие во Всемирном экономическом форуме.

Зеленский сказал Bloomberg, что не может ничего планировать с Фицо, потому что словацкий лидер "может поехать в Давос, но окажется где-то в сочи", имея в виду приморский курортный город в россии.

"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения", - сказал Президент Украины.

Фицо может встретиться с Зеленским в ближайшие дни - СМИ16.01.25, 18:20 • 32498 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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