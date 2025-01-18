Зеленский отреагировал на предложение Фицо встретиться в Давосе
Киев • УНН
Президент Украины иронично прокомментировал предложение словацкого премьера Фицо о встрече в Давосе.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться в Давосе. Об этом Глава государства сказал в комментарии Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Зеленский пригласил Фицо, который в прошлом месяце посетил москву, чтобы обсудить энергетические вопросы с российским диктатором владимиром путиным, на переговоры в украинской столице в пятницу. Но словацкий премьер не приехал, заявив, что ищется альтернативная дата.
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Фицо сказал поздно вечером в пятницу, что он предлагает встретиться с Зеленским во вторник в Давосе, где оба примут участие во Всемирном экономическом форуме.
Зеленский сказал Bloomberg, что не может ничего планировать с Фицо, потому что словацкий лидер "может поехать в Давос, но окажется где-то в сочи", имея в виду приморский курортный город в россии.
"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения", - сказал Президент Украины.
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