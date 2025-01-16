Фицо может встретиться с Зеленским в ближайшие дни - СМИ
Киев • УНН
Премьер Словакии сообщил о поиске даты для встречи с президентом Украины. Ранее стороны не смогли договориться о месте проведения переговоров по газовому транзиту.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Ищут дату. Об этом УНН сообщает со ссылкой на iROZHLAS
«Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни», - ответил Фицо на вопрос журналиста по этому поводу во время визита в восточную Словакию, не предоставив дополнительной информации.
Дополнение
13 января сообщалось, что словацкий премьер Роберт Фицо пригласил президента Владимира Зеленского на переговоры по прекращению транзита российского газа через Украину. Он предложил встретиться для переговоров на территории Словакии, вблизи границы с Украиной.
Зеленский согласился встретиться с Фицо, однако пригласил словацкого премьера в Киев.
Однако Фицо отказался ехать в Киев.