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Приїзди у п'ятницю: Зеленський погодився зустрітися із Фіцо, але у Києві

Приїзди у п'ятницю: Зеленський погодився зустрітися із Фіцо, але у Києві

Київ • УНН

 • 51236 перегляди

Президент України запросив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо до Києва у п'ятницю. Зустріч планується для обговорення питання транзиту російського газу через Україну.

Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який запрошував українського лідера на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Фіцо пропонував зустрітися поблизу кордону з Україною, однак Зеленський запросив словацького прем’єра до Києва. Про це Зеленський написав в соцмережі Х, передає УНН.

"Ок. Приїжджай в п'ятницю до Києва", - написав Зеленський.

Контекст

Сьогодні, 13 січня, словацький прем'єр Роберт Фіцо запросив президента Володимира Зеленського на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Він пропонує зустрітися для переговір на території Словаччини, поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо

Президент України розкритикував прем'єра Словаччини за відмову від української допомоги щодо газового транзиту. Зеленський назвав ставку Фіцо на співпрацю з рф програшною від початку.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
robert-fitsoРоберт Фіцо
slovachchynaСловаччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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