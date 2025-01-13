Приїзди у п'ятницю: Зеленський погодився зустрітися із Фіцо, але у Києві

Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який запрошував українського лідера на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Фіцо пропонував зустрітися поблизу кордону з Україною, однак Зеленський запросив словацького прем’єра до Києва. Про це Зеленський написав в соцмережі Х, передає УНН.

"Ок. Приїжджай в п'ятницю до Києва", - написав Зеленський.

Контекст

Сьогодні, 13 січня, словацький прем'єр Роберт Фіцо запросив президента Володимира Зеленського на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Він пропонує зустрітися для переговір на території Словаччини, поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо

Президент України розкритикував прем'єра Словаччини за відмову від української допомоги щодо газового транзиту. Зеленський назвав ставку Фіцо на співпрацю з рф програшною від початку.