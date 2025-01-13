Фіцо запросив Зеленського на переговори щодо газового транзиту через Україну

Словацький прем'єр Роберт Фіцо запросив президента Володимира Зеленського на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Він пропонує зустрітися для перегорів на території Словаччини, поблизу кордону з Україною. Про це він заявив у своєму зверненні, передає УНН.

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Ваше рішення про припинення транзиту газу через Україну в Словаччину та іншим споживачам завдає великої шкоди як самій Україні, так і Словаччині та, зокрема, Європейському Союзу. Воно викликає найрізноманітніші реакції, що не сприяє ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам - заявив Фіцо.

Він сказав, що не відповідатиме на заяви Зеленського про те, що словацький прем’єр зробив "програшну ставку на москву", оскільки не має наміру ще більше нагнітати напруженість.

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Фіцо наголосив, що дотримується відмінних від поглядів Зеленського з низки питань. Зокрема щодо стратегії продовження бойових дій. А також - транзиту газу через Україну. За словами словацького прем’єра, його "позиція не самотня в Європі"

"500 мільйонів євро на рік через припинення транзиту газу, то вирішальне значення має вплив вашого рішення на конкурентоспроможність Європейського Союзу, організації, до якої ви претендуєте на членство", - заявив прем‘єр.

Він також розповів про провів переговори щодо танзиту газу із єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном і його командою. За його словами, рішення, ухвалені на цій зустрічі, підтверджують серйозність ситуації, і з цієї причини я закликаю українську сторону взяти активну участь у подальших переговорах і в роботі спеціальної робочої групи, створеної для цієї мети.

"Пане Президенте,

Словацька Республіка виявляла і проявляє велику солідарність із вашими громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини. Спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України також принесли хороші результати. Я хотів би продовжити конструктивний і взаємоповажний діалог з прем'єр-міністром України Денисем Шмигелем. Тому, як вищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити Вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність Вашого робочого порядку денного", - заявив Фіцо.

Він запропонував провести зустріч на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.

Фіцо вважає, що така зустріч створить "добрі передумови для відкритої дискусії щодо постачання газу до Словаччини та інших країн через Україну, щодо можливих технічних рішень з урахуванням припинення дії контракту між відповідними українськими та українськими компаніями".

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