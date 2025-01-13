Фіцо запросив Зеленського на переговори щодо газового транзиту через Україну

uken
13:49 • 5949 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 26690 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 101029 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 127429 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 125423 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143549 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172623 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220032 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176234 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151718 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 146047 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 145407 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

08:37 • 106702 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 139671 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 122776 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 22259 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194848 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192859 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 324208 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 351301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 3662 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 8912 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 60750 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 89213 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 85980 перегляди
Актуальне
Фіцо запросив Зеленського на переговори щодо газового транзиту через Україну

Фіцо запросив Зеленського на переговори щодо газового транзиту через Україну

Київ • УНН

 • 30646 перегляди

Словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував Зеленському зустрітися для обговорення припинення транзиту російського газу. Зустріч планується провести на території Словаччини біля українського кордону.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо запросив президента Володимира Зеленського на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Він пропонує зустрітися для перегорів на території Словаччини, поблизу кордону з Україною. Про це він заявив у своєму зверненні, передає УНН.

Деталі

Ваше рішення про припинення транзиту газу через Україну в Словаччину та іншим споживачам завдає великої шкоди як самій Україні, так і Словаччині та, зокрема, Європейському Союзу. Воно викликає найрізноманітніші реакції, що не сприяє ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам

- заявив Фіцо.

Він сказав, що не відповідатиме на заяви Зеленського про те, що словацький прем’єр зробив "програшну ставку на москву", оскільки не має наміру ще більше нагнітати напруженість.

Зеленський про Фіцо: відмовився від допомоги України та зробив програшну ставку на москву12.01.25, 19:43 • 46255 переглядiв

Фіцо наголосив, що дотримується відмінних від поглядів Зеленського з низки питань. Зокрема щодо стратегії продовження бойових дій. А також - транзиту газу через Україну. За словами словацького прем’єра, його "позиція не самотня в Європі"

"500 мільйонів євро на рік через припинення транзиту газу, то вирішальне значення має вплив вашого рішення на конкурентоспроможність Європейського Союзу, організації, до якої ви претендуєте на членство", - заявив прем‘єр.

Він також розповів про провів переговори щодо танзиту газу із єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном і його командою. За його словами, рішення, ухвалені на цій зустрічі, підтверджують серйозність ситуації, і з цієї причини я закликаю українську сторону взяти активну участь у подальших переговорах і в роботі спеціальної робочої групи, створеної для цієї мети.

"Пане Президенте,

Словацька Республіка виявляла і проявляє велику солідарність із вашими громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини. Спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України також принесли хороші результати. Я хотів би продовжити конструктивний і взаємоповажний діалог з прем'єр-міністром України Денисем Шмигелем. Тому, як вищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити Вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність Вашого робочого порядку денного", - заявив Фіцо.

Він запропонував провести зустріч на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.

Фіцо вважає, що така зустріч створить "добрі передумови для відкритої дискусії щодо постачання газу до Словаччини та інших країн через Україну, щодо можливих технічних рішень з урахуванням припинення дії контракту між відповідними українськими та українськими компаніями".

"Нехай не сердяться": Президент Словаччини відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу11.01.25, 21:33 • 53524 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
robert-fitsoРоберт Фіцо
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
slovachchynaСловаччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

Звернутися з питань розміщення реклами