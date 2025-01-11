"Нехай не сердяться": Президент Словаччини відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу

З 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу. У відповідь Президент Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва. Про це інформує Aktuality.sk, передає УНН.

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Пітер Пеллегріні пояснив, що відмовився від поїздки, оскільки такий крок загрожує енергетичній безпеці Словаччини.

Словацький лідер зазначив, що він уже відвідав всі сусідні країни під час свого президентства, але поїздка до України наразі неможлива через нові обставини, пов'язані з припиненням газового транзиту.

За цих обставин про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови. Якщо мені доведеться поїхати туди, щоб просто сфотографуватися, і мені повідомлять, що жодної краплі нафти і газу не піде в Словаччину, то мені дійсно не обов'язково туди їхати. Нехай ніхто на мене не сердиться