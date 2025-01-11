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"Нехай не сердяться": Президент Словаччини відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу

"Нехай не сердяться": Президент Словаччини відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу

Київ • УНН

 • 53524 перегляди

Пітер Пеллегріні скасував візит до Києва через припинення Україною транзиту російського газу з 1 січня. Він заявив, що такий крок загрожує енергетичній безпеці Словаччини.

З 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу. У відповідь Президент Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва. Про це інформує Aktuality.sk, передає УНН.

Деталі

Пітер Пеллегріні пояснив, що відмовився від поїздки, оскільки такий крок загрожує енергетичній безпеці Словаччини.

Словацький лідер зазначив, що він уже відвідав всі сусідні країни під час свого президентства, але поїздка до України наразі неможлива через нові обставини, пов'язані з припиненням газового транзиту.

За цих обставин про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови. Якщо мені доведеться поїхати туди, щоб просто сфотографуватися, і мені повідомлять, що жодної краплі нафти і газу не піде в Словаччину, то мені дійсно не обов'язково туди їхати. Нехай ніхто на мене не сердиться

- заявив Президент Словаччини.

Пеллегріні додав, що українські уряд і президент України Володимир Зеленський відмовилися від транзиту газу, тим самим принципово загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини. Також він торкнувся питання нафти.

"У ситуації, коли український парламент ухвалює закон, який має заборонити транспортування нафти до Словаччини, хоча у нас є чинні контракти, за таких обставин про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови", – сказав Пеллегріні.

Нагадаємо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розглядає можливість ветування рішень ЄС щодо України через припинення транзиту російського газу. Країна може втратити 1,5 млрд євро через відсутність транзиту.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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