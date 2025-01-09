Словаччина погрожує правом вето у ЄС через зупинку транзиту газу
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розглядає можливість ветування рішень ЄС щодо України через припинення транзиту російського газу. Країна може втратити 1,5 млрд євро через відсутність транзиту.
Словаччина зважує заходи проти України, включаючи призупинення допомоги або використання свого права вето в ЄС щодо питань України, якщо не буде знайдено рішення у питанні припинення транзиту російського газу через країну, заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо у четвер після переговорів із комісаром ЄС з енергетики Даном Йоргенсеном, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Фіцо звинуватив Київ у завданні збитків Словаччині шляхом непродовження угоди про транзит газу з росією, пише видання.
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"Він погрожував у відповідь припинити екстрене постачання електроенергії в Україну, а в четвер заявив, що уряд також може призупинити гуманітарну допомогу або використати своє право вето в Європейському Союзі щодо питань України", - вказує видання.
"Якщо Володимир Зеленський має намір і надалі шкодити інтересам нашої країни, ми можемо розглянути можливість застосування права вето в Європейській раді щодо будь-яких заходів на користь України", - цитує Фіцо Sky TG24.
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Виступаючи перед журналістами у Брюсселі, Фіцо сказав, що уряд не хоче нагнітати напруженість, але розгляне заходи, якщо рішення не буде знайдено.
Він повторив, що припинення транзиту через Україну коштуватиме Словаччині 500 мільйонів євро у вигляді транзитних зборів і 1 мільярд євро у вигляді вищих цін на газ.
Словаччина та Європейська комісія заявили, що домовилися про створення робочої групи для оцінки ситуації та визначення того, яку допомогу може надати ЄС.
Доповнення
Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день Нового року, коли минув термін дії транзитного контракту.
Торік Словаччина безуспішно намагалася продовжити транзитну угоду та розглядала рішення, що включають купівлю газу та отримання права власності на нього до того, як він досягне України для транзиту.
Але Фіцо сказав, що Президент України Володимир Зеленський поклав край шансам на угоду на саміті ЄС у грудні, зазначає видання.