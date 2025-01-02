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Фіцо пригрозив скороченням допомоги українським біженцям через зупинку транзиту газу

Фіцо пригрозив скороченням допомоги українським біженцям через зупинку транзиту газу

Київ • УНН

 • 35652 перегляди

Роберт Фіцо заявив про готовність партії Smer скоротити підтримку українських громадян у Словаччині. Це реакція на припинення транзиту російського газу через Україну, що призвело до втрати доходу у 5 млрд євро.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його партія готова підтримати зниження допомоги українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через Україну. Про це повідомляє Denník N, передає УНН.

Деталі

У своєму зверненні, Фіцо заявив, що припинення транзиту російського газу є "диверсією Зеленського", однак він стверджує, що це не є загрозою для словацьких домогосподарств, оскільки вони забезпечені.

Прем’єр пожалівся, що через припинення транзиту російського газу Словаччина втратила дохід, який за його словами, складає 5 млрд євро на рік.

Також він зазначив, що представники словацького уряду зустрінуться з представниками України та Єврокомісії у вівторок, 7 січня, щоб обговорити зупинку транзиту та додав, що хоче скликати коаліційну раду та уряд, щоб обговорити підтримку українців у Словаччині.

"Від імені Smer (словацька правляча партія - ред.) я повідомляю, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції щодо припинення поставок електроенергії та значного скорочення підтримки українських громадян, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив Фіцо.

Нагадаємо

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Російська компанія "Газпром" зупинила подачу газу Європі через територію Україну у зв’язку із завершенням транзитної угоди.

Чехія готова надати Словаччині потужності для транспортування і зберігання природного газу. Це рішення ухвалено на тлі припинення транзиту російського газу Україною через свою територію.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що через зупинення транзиту російського газу через Україну нібито "страждатиме Європейський союз".

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
robert-fitsoРоберт Фіцо
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
cheska-respublikaЧеська Республіка
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна

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