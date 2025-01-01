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Україна зупинила транзит російського газу: що це означає для Європи

Київ • УНН

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З 1 січня о 7:00 Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Це рішення прийнято в інтересах національної безпеки та відповідає європейській ініціативі Repower EU.

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

О 07:00 була зупинена подача газу через газотранспортну систему України. Міжнародні партнери були повідомлені про це відповідно до встановлених процедур.

Зупинка транзиту є важливою віхою, оскільки вона означає відмову від російського газу, що відбувається на фоні європейської ініціативи Repower EU, спрямованої на скорочення залежності від енергоресурсів з рф. Україна, як зазначено, підготувала свою газотранспортну інфраструктуру до роботи без транзиту, забезпечивши стабільне постачання газу для внутрішнього споживання.

Відмова від російського газу також має економічний вплив на терористичну державу, яка втратить важливі ринки та буде зазнавати фінансових втрат. Європейські країни вже зробили вибір на користь диверсифікації постачань енергоносіїв, що також підтверджує стратегічну важливість цього кроку для енергетичної безпеки.

Європейському Союзу вдалося досягти незалежності від російського газу24.10.22, 00:53 • 150911 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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