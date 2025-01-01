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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Киев  •  УНН

 • 1440 просмотра

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С 1 января в 7:00 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Это решение принято в интересах национальной безопасности и соответствует европейской инициативе Repower EU.

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

В 07:00 была остановлена подача газа через газотранспортную систему Украины. Международные партнеры были уведомлены об этом в соответствии с установленными процедурами.

Остановка транзита является важной вехой, поскольку она означает отказ от российского газа, что происходит на фоне европейской инициативы Repower EU, направленной на сокращение зависимости от энергоресурсов из рф. Украина, как отмечено, подготовила свою газотранспортную инфраструктуру к работе без транзита, обеспечив стабильные поставки газа для внутреннего потребления.

Отказ от российского газа также имеет экономическое влияние на террористическое государство, которое потеряет важные рынки и будет нести финансовые потери. Европейские страны уже сделали выбор в пользу диверсификации поставок энергоносителей, что также подтверждает стратегическую важность этого шага для энергетической безопасности.

Европейскому Союзу удалось достичь независимости от российского газа23 окт. 2022, 21:53 • 150595 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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