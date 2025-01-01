Чехія готова забезпечити транзит газу до Словаччини

Чехія готова надати Словаччині, своєму найближчому сусідові, власні потужності з транспортування природного газу, а також газосховища для складування блакитного палива. Таку заяву міністр промисловості та торгівлі країни Лукаш Влчек зробив на тлі припинення транзиту російського газу Україною, яка з лютого 2022 року протистоїть широкомасштабній російській військовій агресії, через свою територію, повідомило Radio Prague International 31 грудня, пише УНН.

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Мінпром Чехії заявив про готовність забезпечувати транспортування газу до Словаччини довгостроково, а не лише в екстреному режимі.

"Припинення транзиту газу через Україну здатне негативно позначитися на стабільності поставок у деякі країни регіону. Чеська Республіка готова до цієї ситуації завдяки своїм стратегічним інвестиціям і надійній інфраструктурі. Здійснені нами раніше кроки дають нам змогу запропонувати Словаччині достатні потужності з транспортування та зберігання природного газу", - написав чеський міністр у листі, направленому до Словаччини.

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