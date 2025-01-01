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Чехія готова забезпечити транзит газу до Словаччини

Чехія готова забезпечити транзит газу до Словаччини

Київ • УНН

 • 24936 перегляди

Чехія готова надати Словаччині потужності для транспортування і зберігання природного газу. Це рішення ухвалено на тлі припинення транзиту російського газу Україною через свою територію.

Чехія готова надати Словаччині, своєму найближчому сусідові, власні потужності з транспортування природного газу, а також газосховища для складування блакитного палива. Таку заяву міністр промисловості та торгівлі країни Лукаш Влчек зробив на тлі припинення транзиту російського газу Україною, яка з лютого 2022 року протистоїть широкомасштабній російській військовій агресії, через свою територію, повідомило Radio Prague International 31 грудня, пише УНН.

Деталі

Мінпром Чехії заявив про готовність забезпечувати транспортування газу до Словаччини довгостроково, а не лише в екстреному режимі.

"Припинення транзиту газу через Україну здатне негативно позначитися на стабільності поставок у деякі країни регіону. Чеська Республіка готова до цієї ситуації завдяки своїм стратегічним інвестиціям і надійній інфраструктурі. Здійснені нами раніше кроки дають нам змогу запропонувати Словаччині достатні потужності з транспортування та зберігання природного газу", - написав чеський міністр у листі, направленому до Словаччини.

Україна зупинила транзит російського газу: що це означає для Європи01.01.2025, 07:23 • 155104 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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