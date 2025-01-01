Чехия готова обеспечить транзит газа в Словакию
Киев • УНН
Чехия готова предоставить Словакии мощности для транспортировки и хранения природного газа. Это решение принято на фоне прекращения транзита российского газа Украиной через свою территорию.
Чехия готова предоставить Словакии, своему ближайшему соседу, собственные мощности по транспортировке природного газа, а также газохранилища для складирования голубого топлива. Такоек заявление министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек сделал на фоне прекращения транзита российского газа Украиной, которая с февраля 2022 года противостоит широкомасштабной российской военной агрессии, через свою территорию, сообщило Radio Prague International 31 декабря, пишет УНН.
Детали
Минпром Чехии заявил о готовности обеспечивать транспортировку газа в Словакию долгосрочно, а не только в экстренном режиме.
"Прекращение транзита газа через Украину способно негативно сказаться на стабильности поставок в некоторые страны региона. Чешская Республика готова к этой ситуации благодаря своим стратегическим инвестициям и надежной инфраструктуре. Осуществленные нами ранее шаги позволяют нам предложить Словакии достаточные мощности по транспортировке и хранению природного газа", - написал чешский министр в письме, направленном в Словакию.
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