Прем'єр Словаччини: зупинка транзиту газу через Україну матиме "драматичні наслідки" для ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що через зупинення транзиту російського газу через Україну нібито "страждатиме Європейський союз". Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Голова словацького уряду вказав, що згідно зі світовою політикою, "неважливо, чи слони люблять один одного, чи б’ються, завжди страждає трава". Втім він не бажає Словаччині такої "трави", яку Братислава спостерігає після припинення транзиту російського газу через Україну.

"… що матиме драматичні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для російської федерації", – заявив Фіцо.

Прем'єр Словаччини розповів, що у 2025-му році продовжуватиме "двоколійну політику", яка буде орієнтована на всі сторони світу, а також "поважатиме міжнародне право й не втручатиметься у внутрішні справи інших".

Нагадаємо

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Російська компанія "Газпром" зупинила подачу газу Європі через територію Україну у зв’язку із завершенням транзитної угоди.

Чехія готова надати Словаччині потужності для транспортування і зберігання природного газу. Це рішення ухвалено на тлі припинення транзиту російського газу Україною через свою територію.