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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Словакии: остановка транзита газа через Украину будет иметь "драматические последствия" для ЕС

Премьер Словакии: остановка транзита газа через Украину будет иметь "драматические последствия" для ЕС

Киев  •  УНН

 • 6920 просмотра

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Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину негативно повлияет на ЕС, но не на РФ. Фицо анонсировал «двухколейную политику» на 2025 год, ориентированную на все стороны света.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за остановки транзита российского газа через Украину якобы "будет страдать Европейский союз". Об этом он сказал в видеообращении, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода". 

Глава словацкого правительства указал, что согласно мировой политике, "неважно, слоны любят друг друга или дерутся, всегда страдает трава". Впрочем он не желает Словакии такой "травы", которую Братислава наблюдает после прекращения транзита российского газа через Украину.

"... что будет иметь драматические последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для российской федерации", - заявил Фицо.

Премьер Словакии рассказал, что в 2025-м году  будет продолжать "двухколейную политику", которая будет ориентирована на все стороны мира, а также "уважать международное право и не будет вмешиваться во внутренние дела других".

Напомним

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Российская компания "Газпром" остановила подачу газа Европе через территорию Украины в связи с завершением транзитного соглашения.  

Чехия готова предоставить Словакии мощности для транспортировки и хранения природного газа. Это решение принято на фоне прекращения транзита российского газа Украиной через свою территорию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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