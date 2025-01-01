В "Газпромі" прокоментували зупинку подачі газу Європі через Україну
Київ • УНН
росія зупинила подачу газу через територію України після закінчення транзитної угоди 1 січня 2025 року. Чехія готова надати Словаччині потужності для транспортування газу у відповідь на цю ситуацію.
Сьогодні, 1 січня, російська компанія "Газпром" зупинив подачу газу Європі через територію Україну у зв’язку із завершенням транзитної угоди. Про це йдеться в заяві компанії, передає УНН.
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"1 січня 2025 року о 8:00 (за москвою - ред.) завершився термін дії підписаних 30 грудня 2019 року документів: угоди між ПАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування російського газу через територію України та угоди про взаємодію між операторами ГТС росії та України - ПАТ "Газпром" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", - заявили в компанії.
В компанії поскаржилися, що "у зв’язку з явно вираженою відмовою української сторони продовжувати ці угоди "Газпром" був позбавлений технічної та юридичної можливості подавати з 1 січня 2025 року газ для транзиту через територію України".
"Подання російського газу для його транспортування територією України не здійснюється", - додали в компанії.
Нагадаємо
1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.
Чехія готова надати Словаччині потужності для транспортування і зберігання природного газу. Це рішення ухвалено на тлі припинення транзиту російського газу Україною через свою територію.