В "Газпромі" прокоментували зупинку подачі газу Європі через Україну

Сьогодні, 1 січня, російська компанія "Газпром" зупинив подачу газу Європі через територію Україну у зв’язку із завершенням транзитної угоди. Про це йдеться в заяві компанії, передає УНН.

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"1 січня 2025 року о 8:00 (за москвою - ред.) завершився термін дії підписаних 30 грудня 2019 року документів: угоди між ПАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування російського газу через територію України та угоди про взаємодію між операторами ГТС росії та України - ПАТ "Газпром" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", - заявили в компанії.

В компанії поскаржилися, що "у зв’язку з явно вираженою відмовою української сторони продовжувати ці угоди "Газпром" був позбавлений технічної та юридичної можливості подавати з 1 січня 2025 року газ для транзиту через територію України".

"Подання російського газу для його транспортування територією України не здійснюється", - додали в компанії.

Нагадаємо

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Чехія готова надати Словаччині потужності для транспортування і зберігання природного газу. Це рішення ухвалено на тлі припинення транзиту російського газу Україною через свою територію.