В "Газпроме" прокомментировали остановку подачи газа Европе через Украину
Киев • УНН
россия остановила подачу газа через территорию Украины после окончания транзитного соглашения 1 января 2025 года. Чехия готова предоставить Словакии мощности для транспортировки газа в ответ на эту ситуацию.
Сегодня, 1 января, российская компания "Газпром" остановил подачу газа Европе через территорию Украины в связи с завершением транзитного соглашения. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.
Детали
"1 января 2025 года в 8:00 (по москве - ред.) завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС россии и Украины - ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", - заявили в компании.
В компании пожаловались, что "в связи с явно выраженным отказом украинской стороны продлевать эти соглашения „Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины".
"Подача российского газа для его транспортировки по территории Украины не осуществляется", - добавили в компании.
Напомним
1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.
Чехия готова предоставить Словакии мощности для транспортировки и хранения природного газа. Это решение принято на фоне прекращения транзита российского газа Украиной через свою территорию.