Фицо пригрозил сокращением помощи украинским беженцам из-за остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия готова поддержать снижение помощи украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает Denník N, передает УНН.

Детали

В своем обращении, Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа является "диверсией Зеленского", однако он утверждает, что это не является угрозой для словацких домохозяйств, поскольку они обеспечены.

Премьер пожаловался, что из-за прекращения транзита российского газа Словакия потеряла доход, который по его словам, составляет 5 млрд евро в год.

Также он отметил, что представители словацкого правительства встретятся с представителями Украины и Еврокомиссии во вторник, 7 января, чтобы обсудить остановку транзита и добавил, что хочет созвать коалиционный совет и правительство, чтобы обсудить поддержку украинцев в Словакии.

"От имени Smer (словацкая правящая партия - ред.) я сообщаю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции относительно прекращения поставок электроэнергии и значительного сокращения поддержки украинских граждан, находящихся на территории Словацкой Республики", - заявил Фицо.

Напомним

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Российская компания "Газпром" остановила подачу газа Европе через территорию Украины в связи с завершением транзитного соглашения.

Чехия готова предоставить Словакии мощности для транспортировки и хранения природного газа. Это решение принято на фоне прекращения транзита российского газа Украиной через свою территорию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за остановки транзита российского газа через Украину якобы "будет страдать Европейский союз".