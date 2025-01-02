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Фицо пригрозил сокращением помощи украинским беженцам из-за остановки транзита газа

Фицо пригрозил сокращением помощи украинским беженцам из-за остановки транзита газа

Киев  •  УНН

 • 4158 просмотра

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Роберт Фицо заявил о готовности партии Smer сократить поддержку украинских граждан в Словакии. Это реакция на прекращение транзита российского газа через Украину, что привело к потере дохода в 5 млрд евро.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия готова поддержать снижение помощи украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает Denník N, передает УНН.

Детали

В своем обращении, Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа является "диверсией Зеленского", однако он утверждает, что это не является угрозой для словацких домохозяйств, поскольку они обеспечены.

Премьер пожаловался, что из-за прекращения транзита российского газа Словакия потеряла доход, который по его словам, составляет 5 млрд евро в год.

Также он отметил, что представители словацкого правительства встретятся с представителями Украины и Еврокомиссии во вторник, 7 января, чтобы обсудить остановку транзита и добавил, что хочет созвать коалиционный совет и правительство, чтобы обсудить поддержку украинцев в Словакии.

"От имени Smer (словацкая правящая партия - ред.) я сообщаю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции относительно прекращения поставок электроэнергии и значительного сокращения поддержки украинских граждан, находящихся на территории Словацкой Республики", - заявил Фицо.

Напомним

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Российская компания "Газпром" остановила подачу газа Европе через территорию Украины в связи с завершением транзитного соглашения.

Чехия готова предоставить Словакии мощности для транспортировки и хранения природного газа. Это решение принято на фоне прекращения транзита российского газа Украиной через свою территорию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за остановки транзита российского газа через Украину якобы "будет страдать Европейский союз".

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина