Словакия угрожает правом вето в ЕС из-за остановки транзита газа

Словакия взвешивает меры против Украины, включая приостановление помощи или использование своего права вето в ЕС по вопросам Украины, если не будет найдено решение в вопросе прекращения транзита российского газа через страну, заявил премьер-министр Роберт Фицо в четверг после переговоров с комиссаром ЕС по энергетике Даном Йоргенсеном, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба Словакии путем непродления соглашения о транзите газа с россией, пишет издание.

Фицо пригрозил сокращением помощи украинским беженцам из-за остановки транзита газа

"Он угрожал в ответ прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину, а в четверг заявил, что правительство также может приостановить гуманитарную помощь или использовать свое право вето в Европейском Союзе по вопросам Украины", - указывает издание.

"Если Владимир Зеленский намерен и в дальнейшем вредить интересам нашей страны, мы можем рассмотреть возможность применения права вето в Европейском совете в отношении любых мер в пользу Украины", - цитирует Фицо Sky TG24.

Словакия продолжит поставлять электроэнергию в Украину несмотря на угрозы Фицо

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Фицо сказал, что правительство не хочет нагнетать напряженность, но рассмотрит меры, если решение не будет найдено.

Он повторил, что прекращение транзита через Украину будет стоить Словакии 500 миллионов евро в виде транзитных сборов и 1 миллиард евро в виде более высоких цен на газ.

Словакия и Европейская комиссия заявили, что договорились о создании рабочей группы для оценки ситуации и определения того, какую помощь может оказать ЕС.

Дополнение

Экспорт российского газа в Европу через Украину прекратился в первый день Нового года, когда истек срок действия транзитного контракта.

В прошлом году Словакия безуспешно пыталась продлить транзитное соглашение и рассматривала решения, включающие покупку газа и получение права собственности на него до того, как он достигнет Украины для транзита.

Но Фицо сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский положил конец шансам на соглашение на саммите ЕС в декабре, отмечает издание.