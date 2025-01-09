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Словакия угрожает правом вето в ЕС из-за остановки транзита газа

Словакия угрожает правом вето в ЕС из-за остановки транзита газа

Киев  •  УНН

 • 9515 просмотра

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Премьер Словакии Роберт Фицо рассматривает возможность ветирования решений ЕС по Украине из-за прекращения транзита российского газа. Страна может потерять 1,5 млрд евро из-за отсутствия транзита.

Словакия взвешивает меры против Украины, включая приостановление помощи или использование своего права вето в ЕС по вопросам Украины, если не будет найдено решение в вопросе прекращения транзита российского газа через страну, заявил премьер-министр Роберт Фицо в четверг после переговоров с комиссаром ЕС по энергетике Даном Йоргенсеном, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба Словакии путем непродления соглашения о транзите газа с россией, пишет издание.

Фицо пригрозил сокращением помощи украинским беженцам из-за остановки транзита газа02.01.25, 20:10 • 34793 просмотра

"Он угрожал в ответ прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину, а в четверг заявил, что правительство также может приостановить гуманитарную помощь или использовать свое право вето в Европейском Союзе по вопросам Украины", - указывает издание.

"Если Владимир Зеленский намерен и в дальнейшем вредить интересам нашей страны, мы можем рассмотреть возможность применения права вето в Европейском совете в отношении любых мер в пользу Украины", - цитирует Фицо Sky TG24.

Словакия продолжит поставлять электроэнергию в Украину несмотря на угрозы Фицо04.01.25, 09:57 • 68414 просмотров

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Фицо сказал, что правительство не хочет нагнетать напряженность, но рассмотрит меры, если решение не будет найдено.

Он повторил, что прекращение транзита через Украину будет стоить Словакии 500 миллионов евро в виде транзитных сборов и 1 миллиард евро в виде более высоких цен на газ.

Словакия и Европейская комиссия заявили, что договорились о создании рабочей группы для оценки ситуации и определения того, какую помощь может оказать ЕС.

Дополнение

Экспорт российского газа в Европу через Украину прекратился в первый день Нового года, когда истек срок действия транзитного контракта. 

В прошлом году Словакия безуспешно пыталась продлить транзитное соглашение и рассматривала решения, включающие покупку газа и получение права собственности на него до того, как он достигнет Украины для транзита.

Но Фицо сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский положил конец шансам на соглашение на саммите ЕС в декабре, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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