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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словакия продолжит поставлять электроэнергию в Украину несмотря на угрозы Фицо

Словакия продолжит поставлять электроэнергию в Украину несмотря на угрозы Фицо

Киев  •  УНН

 • 9736 просмотра

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Словацкий оператор SEPS подтвердил обеспечение поставок электроэнергии в Украину в рамках экстренной помощи. За 11 месяцев 2023 года экспорт электроэнергии из Словакии в Украину вырос втрое.

Оператор системы передачи электроэнергии в Словакии, государственная компания SEPS, обеспечит потенциальные поставки электричества  в Украину в рамках оказания экстренной помощи в соответствии с действующим контрактом со своим украинским партнером «Укрэнерго». Об этом говорится в заявлении SEPS, передает УНН со ссылкой на Irozhlas.

Детали

Словацкая компания также обеспечит трансграничную передачу электроэнергии через все участки в стандартном режиме, говорится в сообщении.

В последние дни премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно угрожал Киеву ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии, в связи с прекращением транзита российского газа через Украину после окончания срока действия соответствующего контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

Весной прошлого года SEPS продлила еще на 12 месяцев контракт, по которому она может поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую энергосистему в рамках оказания чрезвычайной помощи.

 За первые 11 месяцев прошлого года чистый экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часов, что в три с половиной раза превышает объем за аналогичный период 2023 года.

Премьер Словакии Фицо угрожает урезать помощь украинским беженцам из-за остановки транзита газа из рф3 янв. 2025, 07:49 • 56660 просмотров

Бывший министр экономики Словакии Карел Хирман ранее заявлял, что электроэнергию в Украину продают трейдеры, а не государство. Он утверждал, что Словакия будет втянута в конфликт внутри ЕС, если поставки электроэнергии в Украину будут прекращены. По сообщениям СМИ, Польша выразила готовность увеличить поставки электроэнергии в Украину после комментариев словацкого премьера.

ГТС планируют перевести на новую модель после остановки транзита российского газа - Шмыгаль3 янв. 2025, 12:09 • 21771 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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