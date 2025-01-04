Словакия продолжит поставлять электроэнергию в Украину несмотря на угрозы Фицо
Киев • УНН
Словацкий оператор SEPS подтвердил обеспечение поставок электроэнергии в Украину в рамках экстренной помощи. За 11 месяцев 2023 года экспорт электроэнергии из Словакии в Украину вырос втрое.
Оператор системы передачи электроэнергии в Словакии, государственная компания SEPS, обеспечит потенциальные поставки электричества в Украину в рамках оказания экстренной помощи в соответствии с действующим контрактом со своим украинским партнером «Укрэнерго». Об этом говорится в заявлении SEPS, передает УНН со ссылкой на Irozhlas.
Детали
Словацкая компания также обеспечит трансграничную передачу электроэнергии через все участки в стандартном режиме, говорится в сообщении.
В последние дни премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно угрожал Киеву ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии, в связи с прекращением транзита российского газа через Украину после окончания срока действия соответствующего контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
Весной прошлого года SEPS продлила еще на 12 месяцев контракт, по которому она может поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую энергосистему в рамках оказания чрезвычайной помощи.
За первые 11 месяцев прошлого года чистый экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часов, что в три с половиной раза превышает объем за аналогичный период 2023 года.
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Бывший министр экономики Словакии Карел Хирман ранее заявлял, что электроэнергию в Украину продают трейдеры, а не государство. Он утверждал, что Словакия будет втянута в конфликт внутри ЕС, если поставки электроэнергии в Украину будут прекращены. По сообщениям СМИ, Польша выразила готовность увеличить поставки электроэнергии в Украину после комментариев словацкого премьера.
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