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ГТС планируют перевести на новую модель после остановки транзита российского газа - Шмыгаль

ГТС планируют перевести на новую модель после остановки транзита российского газа - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 8255 просмотра

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Украина планирует реализовать новую модель работы ГТС после прекращения транзита российского газа. Правительство будет развивать концепцию «газового сейфа Европы» с возможностью хранения до 10 млрд кубов газа.

Уже в этом году важно реализовать новую модель работы украинской газотранспортной системы, которая теперь работает без транзита российского газа. Правительство будет уделять особое внимание развитию концепции «Украина - газовый сейф Европы». Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

«Две ключевые задачи на этот год - это восстановление и защита энергообъектов», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что одновременно в Украине продолжат развитие распределенной генерации и развитие инфраструктуры, чтобы была возможность импортировать больше электроэнергии из Европы.

«Украинская газотранспортная система теперь работает без транзита российского газа, и важно уже в этом году реализовать новую модель ее работы. Будем уделять особое внимание развитию концепции «Украина - газовый сейф Европы», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

19 января 2024 года Шмыгаль заявлял, что Украина планирует стать «газовым сейфом» ЕС, поэтому европейским компаниям предлагается хранить в украинских хранилищах до 10 млрд кубов газа.

Контекст

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что украинская газовая система готова к функционированию без транзита российского газа, а украинцы не почувствуют остановки транспортировки российского голубого топлива.

Президент Владимир Зеленский, комментируя прекращение транзита российского газа, заявил, что большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировались. Сегодня общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также нужно выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики.

Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает урезанием помощи украинским беженцам и прекращением поставок электроэнергии из-за остановки транзита газа из рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика