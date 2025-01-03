ГТС планируют перевести на новую модель после остановки транзита российского газа - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина планирует реализовать новую модель работы ГТС после прекращения транзита российского газа. Правительство будет развивать концепцию «газового сейфа Европы» с возможностью хранения до 10 млрд кубов газа.
Уже в этом году важно реализовать новую модель работы украинской газотранспортной системы, которая теперь работает без транзита российского газа. Правительство будет уделять особое внимание развитию концепции «Украина - газовый сейф Европы». Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
«Две ключевые задачи на этот год - это восстановление и защита энергообъектов», - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что одновременно в Украине продолжат развитие распределенной генерации и развитие инфраструктуры, чтобы была возможность импортировать больше электроэнергии из Европы.
«Украинская газотранспортная система теперь работает без транзита российского газа, и важно уже в этом году реализовать новую модель ее работы. Будем уделять особое внимание развитию концепции «Украина - газовый сейф Европы», - сообщил Шмыгаль.
Дополнение
19 января 2024 года Шмыгаль заявлял, что Украина планирует стать «газовым сейфом» ЕС, поэтому европейским компаниям предлагается хранить в украинских хранилищах до 10 млрд кубов газа.
Контекст
1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что украинская газовая система готова к функционированию без транзита российского газа, а украинцы не почувствуют остановки транспортировки российского голубого топлива.
Президент Владимир Зеленский, комментируя прекращение транзита российского газа, заявил, что большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировались. Сегодня общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также нужно выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики.
Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает урезанием помощи украинским беженцам и прекращением поставок электроэнергии из-за остановки транзита газа из рф.