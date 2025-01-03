ГТС планують перевести на нову модель після зупинки транзиту російського газу - Шмигаль

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 123450 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 121628 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 125326 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 144145 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164986 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 145038 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156192 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175348 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221552 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176657 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 163129 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 140265 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115988 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 105155 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 111124 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 123455 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115988 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232918 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229727 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 359097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35680 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51718 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 51184 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87730 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105595 перегляди
Актуальне
ГТС планують перевести на нову модель після зупинки транзиту російського газу - Шмигаль

ГТС планують перевести на нову модель після зупинки транзиту російського газу - Шмигаль

Київ • УНН

 • 25821 перегляди

Україна планує реалізувати нову модель роботи ГТС після припинення транзиту російського газу. Уряд розвиватиме концепцію "газового сейфу Європи" з можливістю зберігання до 10 млрд кубів газу.

Уже цього року важливо реалізувати нову модель роботи української газотранспортної системи, яка тепер працює без транзиту російського газу. Уряд буде приділяти особливу увагу розвитку концепції "Україна - газовий сейф Європи". Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Два ключових завдання на цей рік - це відновлення та захист енергооб'єктів", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що одночасно в Україні продовжать розвиток розподіленої генерації та розбудову інфраструктури, щоб була можливість імпортувати більше електроенергії з Європи.

"Українська газотранспортна система тепер працює без транзиту російського газу, і важливо вже цього року реалізувати нову модель її роботи. Будемо приділяти особливу увагу розвитку концепції "Україна - газовий сейф Європи", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

19 січня 2024 року Шмигаль заявляв, що України планує стати "газовим сейфом" ЄС, тому європейським компаніям пропонується зберігати в українських сховищах до 10 млрд кубів газу.

Контекст

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що українська газова система готова до функціонування без транзиту російського газу, а українці не відчують зупинки транспортування російського блакитного палива.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи припинення транзиту російського газу, заявив, що більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася. Сьогодні спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також потрібно витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із москвою замість прозорої енергетичної політики.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує урізанням допомоги українським біженцям та припиненням постачання електроенергії через зупинку транзиту газу з рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами