ГТС планують перевести на нову модель після зупинки транзиту російського газу - Шмигаль
Київ • УНН
Україна планує реалізувати нову модель роботи ГТС після припинення транзиту російського газу. Уряд розвиватиме концепцію "газового сейфу Європи" з можливістю зберігання до 10 млрд кубів газу.
Уже цього року важливо реалізувати нову модель роботи української газотранспортної системи, яка тепер працює без транзиту російського газу. Уряд буде приділяти особливу увагу розвитку концепції "Україна - газовий сейф Європи". Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
"Два ключових завдання на цей рік - це відновлення та захист енергооб'єктів", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що одночасно в Україні продовжать розвиток розподіленої генерації та розбудову інфраструктури, щоб була можливість імпортувати більше електроенергії з Європи.
"Українська газотранспортна система тепер працює без транзиту російського газу, і важливо вже цього року реалізувати нову модель її роботи. Будемо приділяти особливу увагу розвитку концепції "Україна - газовий сейф Європи", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
19 січня 2024 року Шмигаль заявляв, що України планує стати "газовим сейфом" ЄС, тому європейським компаніям пропонується зберігати в українських сховищах до 10 млрд кубів газу.
Контекст
1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що українська газова система готова до функціонування без транзиту російського газу, а українці не відчують зупинки транспортування російського блакитного палива.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи припинення транзиту російського газу, заявив, що більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася. Сьогодні спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також потрібно витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із москвою замість прозорої енергетичної політики.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує урізанням допомоги українським біженцям та припиненням постачання електроенергії через зупинку транзиту газу з рф.