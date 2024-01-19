Україна планує стати "газовим сейфом" Європи – Шмигаль
Київ • УНН
Україна планує стати "газовим сейфом" Європи і запрошує європейські компанії зберігати до 10 мільярдів кубометрів газу в своїх сховищах.
України планує стати "газовим сейфом" ЄС, тому європейським компаніям пропонується зберігати в українських сховищах до 10 млрд кубів газу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Ми зберігаємо й зберігали 2,5 млрд кубів газу від іноземних компаній. Наш амбітний план - стати "газовим сейфом" Європи, і ми пропонуємо європейським компаніям уже зараз зберігати до 10 млрд кубів в наших сховищах
Деталі
За словами Шмигаля, Україна вже стала членом енергетичного Євросоюзу, адже повністю синхронізувала енергосистему з європейською.
Окрім цього українські газові сховища вже допомагають Європі запобігти енергетичній кризі та суттєвому зростанню ціни на газ в опалювальний сезон.
Також на засіданні йшлося про амбітні плани щодо експорту електроенергії до ЄС.
Нагадаємо
В Україні заплановано будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції "Вінницька".
Україна виділяє 17,5 млрд грн на будівництво оборонних рубежів19.01.24, 17:45 • 26802 перегляди