Україна виділяє 17,5 млрд грн на будівництво оборонних рубежів
Київ • УНН
Український уряд виділив 17,5 мільярдів гривень на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд та системи невибухових загороджень в рамках зусиль зі зміцнення обороноздатності держави.
Кабінет міністрів України виділив близько 17,5 млрд грн на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 17 млрд. 447 млн. 544,483 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомляв, що Кабмін сьогодні виділяє рекордну суму на облаштування оборонних рубежів.
"Мова йде про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень. Кошти виділяємо профільним відомствам та обласними державним адміністраціям", - повідомляв Шмигаль.
Доповнення
12 січня уряд виділив 2,5 мільярди гривень на будівництво захисних споруд.