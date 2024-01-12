Уряд виділив 2,5 мільярди гривень на будівництво захисних споруд – Шмигаль
Київ • УНН
Уряд України виділив 2,5 мільярда гривень на нові оборонні споруди, з яких 1,4 мільярда - на фортифікаційні споруди, а 1,1 мільярда - на невибухові загородження. Прем'єр-міністр Шмигаль підтвердив виділення коштів на посилення обороноздатності.
Аби посили обороноздатність держави цьогоріч Уряд виділив з резервного фонду додаткові майже 2,5 мільярди гривень на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Ключове завдання для нас цього року — посилення обороноздатності. У цьому контексті маємо сьогодні два важливі рішення. Виділяємо з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
Деталі
Шмигаль відзначив, що з цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів. Ще 1,1 млрд грн — на облаштування смуг невибухових загороджень.
Крім того, українська влада вирішила виділити з резервного фонду ще 120 млн грн для Державної прикордонної служби.
"Це кошти так само для посилення нашої обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону", – зазначив прем’єр.
На тлі масованих авіаударів: у НАТО обіцяють посилити ППО України10.01.24, 20:16 • 116205 переглядiв
Нагадаємо
На цьому тижні очільник Одеської ОВА Олег Кіпер взяв участь в нараді під головуванням Генпрокурора Андрія Костіна, де говорили про посилення оборони Одещини.